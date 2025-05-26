Контейнеровоз MSC с опасным грузом затонул у восточного побережья Индии

Контейнеровоз «MSC Elsa 3» под флагом Либерии затонул в Аравийском море в 38 морских милях от индийского города Кочин, сообщает Splash. Судно перевозило опасный груз. 25 членов экипажа спасены.

«28-летний контейнеровоз длиной 184 м, следовавший из порт Вижинджам (Индия) в порт Кочин, начало сильно крениться в субботу, а в воскресенье перевернулся и затонул. Судно перевозило 640 контейнеров, из них 13 с опасным грузом. Кроме того, на судне находилось 450 тонн судового топлива», – пишет издание.

Инцидент вызвал широкий резонанс с точки зрения экологии. Предполагается, что более 100 контейнеров упали в Аравийское море, и по крайней мере 25 из них дрейфуют в сторону прибрежных районов Индии.

«Некоторые из этих контейнеров содержат опасные вещества, такие как карбид кальция. Несколько контейнеров уже выбросило на берег, а сколько таких в общей сложности остается неизвестным», – добавляет Splash.

Власти подтвердили утечку судового топлива, что создает серьезную угрозу экологического бедствия. Индийские власти не исключают возможность разлива нефтепродуктов. Хотя о крупном нефтяном разливе не сообщалось, Береговая охрана Индии направила два судна и самолет для мониторинга ситуации. Операция проводится в рамках Национального плана действий по ликвидации последствий разливов нефти.

Судам в регионе происшествия рекомендовано проявлять повышенную бдительность в отношении дрейфующих контейнеров и возможного нефтяного разлива.

Контейнеровоз «MSC Elsa 3» был построен в Германии в 1997 году. «Он имеет сложную морскую историю. Известное изначально как «Jan Richter», судно сменило девять названий. В 2021 году возле побережья Нигерии на контейнеровоз напали пираты», – пишет Splash.

Фото: The Indian Express