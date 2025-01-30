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Контейнеровозы на вторичном рынке подорожали вдвое
30.01.2025

Контейнеровозы на вторичном рынке подорожали вдвое

    • Цены на контейнеровозы на вторичном рынке увеличились в два раза. Как сообщает The Loadstar со ссылкой на свежий отчет Alphaliner, стоимость контейнеровозов б/у значительно выросла на фоне растущего спроса.

    В 2024 году было продано 333 контейнеровоза суммарной вместимостью 1,1 млн TEU, тогда как в 2023 году – 285 судов совокупной вместимостью 937 тыс. TEU. «Таким образом 2024 год стал третьим по объему продаж подержанных контейнеровозов после рекордных 2019 и 2021 годов, когда рынок «искажен» банкротством Hanjin и продажей его флота», — отмечают в Alphaliner.

    Вторичный рынок был активен весь год, за исключением июля, августа и декабря. В среднем ежемесячно продавалось 30 контейнеровозов.

    «В отличие от 2023 года, когда наблюдалось снижение цен, в 2024 году цены существенно выросли, при этом в четвертом квартале контейнеровозы перепродавались по цене в два раза превышающей ту, которая была в начале 2024 года», — говорится в отчете.

    Однако в 2025 году ситуация с возвращением маршрутов через Суэцкий канал может измениться и оказать существенное влияние на баланс спроса и предложения, что приведет к резкому скачку утилизации контейнеровозов.

    «Как только транзит через Суэцкий канал массово возобновится, рынок может принять совершенно другой оборот, — прогнозируют в Alphaliner. – С учетом того, что в 2025 году ожидается поставка нового тоннажа в 2 млн TEU, избыточные мощности представляют угрозу рынку, особенно если спрос на морские перевозки не будут на уровне 2024 года».

    Избыток провозных мощностей побудит судовладельцев отправить возрастные контейнеровозы на слом и приведет к долгожданному спросу на рынке утилизации.

    По данным Alphaliner, в ноябре 2024 года MSC достигла символическую планку – с августа 2020 года приобрела в общей сложности 400 контейнеровозов. По итогам 2024 года эта контейнерная линия приобрела подержанных контейнеровозов больше, чем другие перевозчики, — 70 судов суммарной вместимостью 330 тыс. TEU.

    На втором месте — CMA CGM, который приобрел на вторичном рынке 15 контейнеровозов, включая пять судов серии Seatrade Color – «Seatrade Blue», «Seatrade Orange», «Seatrade Green» и «Seatrade White». Вместимость каждого судна 2,2 тыс. TEU, количество рефрозеток – 672 ед. Эти контейнеровозы были построены в 2014 году по цене в 30 млн каждое и проданы в прошлом году CMA CGM по цене 29,8 млн долларов.

    «Это наглядно демонстрирует, насколько хорошо держалась в прошлом году цена на контейнеровозы б/у», — резюмирует издание.

    Фото: VesselFinder


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