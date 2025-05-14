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«Владелец заводов, газет, пароходов…»
14.05.2025

«Владелец заводов, газет, пароходов…»

    • Merit France, семейный холдинг CEO CMA CGM Родольфа Сааде, приобрел 20% французской киностудии Pathé. Сумма сделки не раскрывается, сообщает Splash.

    «Партнерство с CMA CGM позволит нам дальше работать с талантами, которых мы ценим, и привлекать тех, кто разделяет наши амбиции и стремится к международному успеху», — сказал владелец Pathé.

    «Мы стремимся вносить свой вклад в развитие сектора и продвигать французскую кинокультуру по всему миру», — сказал Р.Сааде.

    Pathé — крупная французская кинопроизводственная и дистрибьюторская компания, владеющая рядом сетей кинотеатров и телеканалов по всей Европе, была основана в 1896 году. В начале 1900-х годов она стала крупнейшей в мире компанией по производству и производству кинооборудования, а также крупным производителем пластинок. Это вторая старейшая в мире действующая кинокомпания.

    Напомним, Р.Сааде владеет 10% французского медиахолдинга M6, ежедневной газетой La Provence, а также новостным каналом BFM, радиостанцией RMC и онлайн-медиаплатформе Brut.

    Фото: Pathé


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