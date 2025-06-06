HHLA расширяется на Украине

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) инвестирует еще в один терминал на Украине. Как сообщается на сайте компании, HHLA приобретает 60% акций терминала Eurobridge в Батьево на западе страны.

Терминал будет эксплуатироваться под названием HHLA Eurobridge Batiovo как совместное предприятие HHLA International GmbH и украинской инвестиционной компании Fortior Capital. HHLA приобретает контрольный пакет акций и будет развивать терминал совместно со своей железнодорожной дочерней компанией METRANS. Сделка еще должна быть одобрена украинским регулятором.

«HHLA работает на Украине уже более 20 лет — мы стремимся укреплять и целенаправленно расширять это взаимодействие. Украина была и остается важным растущим рынком с большим потенциалом для мультимодальных грузовых перевозок. Особенно в сложные времена эффективная и надежная инфраструктура имеет центральное значение. Цель — создать сильный мультимодальный коридор между Евросюзом и Украиной, тем самым способствуя экономической интеграции — наводя мосты, как метко говорит название Eurobridge», — прокомментировала сделку CEO HHLA Ангела Титцрат.

Терминал Eurobridge Batiovo в настоящее время проходит масштабную модернизацию — он трансформируется в мультмодальный хаб для контейнерных перевозок. Начало операций по обработке контейнеров запланировано на четвертый квартал 2025 года.

«Терминал HHLA Eurobridge Batiovo расположен недалеко от границы ЕС на центральном пересечении нескольких международных железнодорожных коридоров, что делает его ключевым узлом для грузовых перевозок между Украиной, Венгрией и Словакией. Благодаря доступу к стандартной (1435 мм) и широкой (1520 мм) колее, терминал идеально подходит для европейских и украинских логистических сетей. На первом этапе расширения терминал сможет обрабатывать около 100 тыс. TEU контейнерных грузов в год, а также зерно и генеральные грузы. Мощности могут быть увеличены, если того потребует спрос», — говорится в пресс-релизе.

В HHLA рассчитывают, что с приобретением доли в Eurobridge Terminal компания «укрепит свое присутствие и существующие активы на Украине», которые включают HHLA Container Terminal Odessa и местного железнодорожного оператора UIC Ukraine Intermodal Company (UIC). «Новое партнерство улучшит доступ к портам и обеспечит бесперебойные внутренние связи вдоль центральных транспортных коридоров — от Северного и Балтийского морей до Черного моря», — резюмируют в HHLA.

Фото: HHLA