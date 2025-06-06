Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
HHLA расширяется на Украине
06.06.2025

HHLA расширяется на Украине

    • Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) инвестирует еще в один терминал на Украине. Как сообщается на сайте компании, HHLA приобретает 60% акций терминала Eurobridge в Батьево на западе страны.

    Терминал будет эксплуатироваться под названием HHLA Eurobridge Batiovo как совместное предприятие HHLA International GmbH и украинской инвестиционной компании Fortior Capital. HHLA приобретает контрольный пакет акций и будет развивать терминал совместно со своей железнодорожной дочерней компанией METRANS. Сделка еще должна быть одобрена украинским регулятором.

    «HHLA работает на Украине уже более 20 лет — мы стремимся укреплять и целенаправленно расширять это взаимодействие. Украина была и остается важным растущим рынком с большим потенциалом для мультимодальных грузовых перевозок. Особенно в сложные времена эффективная и надежная инфраструктура имеет центральное значение. Цель — создать сильный мультимодальный коридор между Евросюзом и Украиной, тем самым способствуя экономической интеграции — наводя мосты, как метко говорит название Eurobridge», — прокомментировала сделку CEO HHLA Ангела Титцрат.

    Терминал Eurobridge Batiovo в настоящее время проходит масштабную модернизацию — он трансформируется в мультмодальный хаб для контейнерных перевозок. Начало операций по обработке контейнеров запланировано на четвертый квартал 2025 года.

    «Терминал HHLA Eurobridge Batiovo расположен недалеко от границы ЕС на центральном пересечении нескольких международных железнодорожных коридоров, что делает его ключевым узлом для грузовых перевозок между Украиной, Венгрией и Словакией. Благодаря доступу к стандартной (1435 мм) и широкой (1520 мм) колее, терминал идеально подходит для европейских и украинских логистических сетей. На первом этапе расширения терминал сможет обрабатывать около 100 тыс. TEU контейнерных грузов в год, а также зерно и генеральные грузы. Мощности могут быть увеличены, если того потребует спрос», — говорится в пресс-релизе.

    В HHLA рассчитывают, что с приобретением доли в Eurobridge Terminal компания «укрепит свое присутствие и существующие активы на Украине», которые включают HHLA Container Terminal Odessa и местного железнодорожного оператора UIC Ukraine Intermodal Company (UIC). «Новое партнерство улучшит доступ к портам и обеспечит бесперебойные внутренние связи вдоль центральных транспортных коридоров — от Северного и Балтийского морей до Черного моря», — резюмируют в HHLA.

    Фото: HHLA


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.04.2025
    Черноморские терминалы Украины нарастили импорт груженых контейнеров на 154%
    По итогам 2024 года
    2024БолгарияИмпортКонтейнерооборот
    0
    30.04.2025
    CMA CGM купил бельгийского грузового авиаперевозчика
    CMA CGM завершил сделку по приобретению бельгийской грузовой авиакомпании Air Belgium, сообщает Splash. При […]
    CMA CGMCMA CGM Air Cargoгрузовые авиаперевозкипокупка
    0
    10.01.2025
    Новый турецкий сервис на Одессу
    С конца января прямой морской контейнерный сервис на Украину открывает еще одна линия.
    Только для подписчиков
    Контейнерная линияСервисТурцияУкраина
    0
    19.02.2025
    Вместимость контейнерного флота CMA CGM уверенно приближается к 4 млн TEU
    Линия активно скупает контейнеровозы на вторичном рынке
    CMA CGMвторичный рынокконтейнеровозы б/упокупка
    0
    19.05.2025
    MSC покупает украинские логистические активы
    Сделка оценивается в 15-30 млн долларов
    MSCактивыжелезнодорожные активыСделка
    0
    14.05.2025
    «Владелец заводов, газет, пароходов…»
    CMA CGM купил долю французской кинокомпании
    CMA CGMмедиапокупка
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.06.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 23 неделя 2025
    06.06.2025 HHLA расширяется на Украине
    05.06.2025 Сервис ГК «Дело» на Кубу получил субсидии
    05.06.2025 Порты и шиппинг: грузы и ставки
    05.06.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2025 снизился на 12,6%
    04.06.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    06.06.2025 Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни
    04.06.2025 Назначения в ФТС
    03.06.2025 Назначен первый замначальника ГУОТОиТК
    30.05.2025 ФТС внедрит диспетчеризацию деклараций на товары
    29.05.2025 Минтранс усилит контроль за использованием электронной очереди
    29.05.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •