Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
CMA CGM купил бельгийского грузового авиаперевозчика
30.04.2025

CMA CGM купил бельгийского грузового авиаперевозчика

    • CMA CGM завершил сделку по приобретению бельгийской грузовой авиакомпании Air Belgium, сообщает Splash. При этом бренд Air Belgium сохранится.

    Сделка добавила в воздушный флот CMA CGM четыре грузовых самолета. С их учетом теперь у компании девять грузовых самолетов. В этом году к ее воздушному флоту присоединится еще один — Boeing 777F, а с 2026 года CMA CGM Air Cargo увеличит провозные мощности за счет еще восьми самолетов нового поколения A350.

    Напомним, CMA CGM создала свое авиаподразделение CMA CGM Air Cargo в 2021 году.

    Фото: CMA CGM


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.02.2025
    Вместимость контейнерного флота CMA CGM уверенно приближается к 4 млн TEU
    Линия активно скупает контейнеровозы на вторичном рынке
    CMA CGMвторичный рынокконтейнеровозы б/упокупка
    0
    03.03.2025
    Финансовые показатели CMA CGM за 2024 год
    Выручка по группе выросла на 18%
    2024CMA CGMФинансы
    0
    20.03.2025
    CMA CGM хочет купить бельгийского грузового авиаперевозчика
    С сохранением бельгийского бренда
    CMA CGMCMA CGM Air Cargoгрузовые авиаперевозкиприобретение
    0
    27.01.2025
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2024
    Поставки из России сократились на треть
    Только для подписчиков
    2024грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    21.01.2025
    Хуситы обещают не нападать на торговые суда в Красном море
    Один из контейнеровозов CMA CGM уже направляется к Суэцкому каналу
    CMA CGMзаявлениеИзраильКрасное море
    0
    01.04.2025
    Китай пытается притормозить продажу Hutchison Ports
    Сделка должна была состояться 2 апреля
    Hutchison PortsКитайконтейнерные терминалыпродажа
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.04.2025 В Китай по МТК «Север – Юг» через Иран
    29.04.2025 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q1 2025
    29.04.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте вырос на 23,1%
    29.04.2025 Регулярный железнодорожный сервис из Китая в Татарстан
    28.04.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2025 в деталях
    28.04.2025 FESCO доставила более 37 тыс. тонн российской свинины в Китай
    Госрегулирование Показать всё
    25.04.2025 Еврокомиссия требует от всех судов подтверждения страховки
    22.04.2025 Назначение в ФТС
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    11.04.2025 Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •