CMA CGM купил бельгийского грузового авиаперевозчика

CMA CGM завершил сделку по приобретению бельгийской грузовой авиакомпании Air Belgium, сообщает Splash. При этом бренд Air Belgium сохранится.

Сделка добавила в воздушный флот CMA CGM четыре грузовых самолета. С их учетом теперь у компании девять грузовых самолетов. В этом году к ее воздушному флоту присоединится еще один — Boeing 777F, а с 2026 года CMA CGM Air Cargo увеличит провозные мощности за счет еще восьми самолетов нового поколения A350.

Напомним, CMA CGM создала свое авиаподразделение CMA CGM Air Cargo в 2021 году.

Фото: CMA CGM