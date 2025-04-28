CMA CGM покупает турецкую логистическую компанию

Турецкий конгломерат Borusan продает свою логистическую компанию Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi французской контейнерной линии CMA CGM, сообщает Bloomberg. Стоимость сделки оценивается в 440 млн долларов.

«Borusan подписал обязывающий договор с Ceva Logistics (входит в CMA CGM) о продаже всех акций Borusan Tedarik Zinciri Cozumleri ve Teknoloji. Цена сделки подлежит возмещению в рамках в рамках корректировки стоимости оборотного капитала». – цитирует издание заявление Borusan.

«Мы определили Турцию как одну из наших стратегических территорий, где мы ожидаем значительного роста», — отмечают в Ceva Logistics.

Сделка подлежит одобрению регулирующих органов.

Ceva Logistics, приобретенная CMA CGM в 2019 году, за последние годы интегрировала несколько крупных игроков логистического рынка, включая подразделение CLS компании Ingram Micro, GEFCO и совсем недавно Bolloré Logistics.

Фото: CMA CGM