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CMA CGM покупает турецкую логистическую компанию
28.04.2025

CMA CGM покупает турецкую логистическую компанию

    • Турецкий конгломерат Borusan продает свою логистическую компанию Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi французской контейнерной линии CMA CGM, сообщает Bloomberg. Стоимость сделки оценивается в 440 млн долларов.

    «Borusan подписал обязывающий договор с Ceva Logistics (входит в CMA CGM) о продаже всех акций Borusan Tedarik Zinciri Cozumleri ve Teknoloji. Цена сделки подлежит возмещению в рамках в рамках корректировки стоимости оборотного капитала». – цитирует издание заявление Borusan.

    «Мы определили Турцию как одну из наших стратегических территорий, где мы ожидаем значительного роста», — отмечают в Ceva Logistics.

    Сделка подлежит одобрению регулирующих органов.

    Ceva Logistics, приобретенная CMA CGM в 2019 году, за последние годы интегрировала несколько крупных игроков логистического рынка, включая подразделение CLS компании Ingram Micro, GEFCO и совсем недавно Bolloré Logistics.

    Фото: CMA CGM


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