CMA CGM покупает GEFCO

CMA CGM Group объявила о приобретении «почти» 100% акции логистического оператора GEFCO. Как сообщили SeaNews в группе, Еврокомиссия уполномочила CMA CGM приобрести GEFCO сразу же, окончательное одобрение должно быть получено в течение ближайших месяцев.

В CMA CGM рассчитывают, что в результате интеграции GEFCO и CEVA Logistics будет создан крупнейший в мире логистический провайдер в сегменте Automotive.

GEFCO работает также с клиентами в аэрокосмическом, фармацевтическом, энергетическом секторах и в ритейле. В настоящее время компания представлена в 48 странах и имеет в штате порядка 11,5 тыс. сотрудников, в том числе более 2,5 человек во Франции.

О продавце, стоимости и механизме сделки в релизе не говорится ни слова.

Напомним, РЖД приобрели 75% акций GEFCO S.A. у PSA Peugeot Citroen в 2012 году за 800 млн евро.

Фото: GEFCO