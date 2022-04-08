Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
CMA CGM покупает GEFCO
08.04.2022

CMA CGM покупает GEFCO


    • CMA CGM Group объявила о приобретении «почти» 100% акции логистического оператора GEFCO. Как сообщили SeaNews в группе, Еврокомиссия уполномочила CMA CGM приобрести GEFCO сразу же, окончательное одобрение должно быть получено в течение ближайших месяцев.

    В CMA CGM рассчитывают, что в результате интеграции GEFCO и CEVA Logistics будет создан крупнейший в мире логистический провайдер в сегменте Automotive.

    GEFCO работает также с клиентами в аэрокосмическом, фармацевтическом, энергетическом секторах и в ритейле. В настоящее время компания представлена в 48 странах и имеет в штате порядка 11,5 тыс. сотрудников, в том числе более 2,5 человек во Франции.

    О продавце, стоимости и механизме сделки в релизе не говорится ни слова.

    Напомним, РЖД приобрели 75% акций GEFCO S.A. у PSA Peugeot Citroen в 2012 году за 800 млн евро. 

    Фото: GEFCO

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.04.2022
    Geodis покупает Keppel Logistics
    Geodis объявил о подписании обязывающего соглашения о приобретении логистического подразделения Keppel Corporation – Keppel […]
    Geodis KeppelM&AСлияния и поглощения
    0
    28.02.2022
    Еврокомиссия одобрила слияние Cargotec и Konecranes
    Но на определенных условиях
    CargotecKonecranesЕврокомиссияСлияния и поглощения
    0
    12.01.2022
    Почему Еврокомиссия остерегается слияния HHI и DMSE
    Антимонопольные органы Еврокомиссии намерены заблокировать слияние крупнейших южнокорейских верфей Hyundai Heavy Industries (HHI) и […]
    DSMEHHIАнтимонопольное регулированиеЕврокомиссия
    0
    14.01.2022
    Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию HHI и DMSE
    Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию южнокорейских верфей Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo Shipbuilding […]
    DSMEHHIАнтимонопольное регулированиеЕврокомиссия
    0
    04.03.2022
    Конгресс США начал расследование в отношении линий
    Надзорные комитеты Конгресса США начали расследование в отношении трех крупнейших контейнерных линий, обвинив их […]
    CMA CGMHapag-LloydMaerskконтейнерные линии
    0
    29.03.2022
    HHI обжалует решение Еврокомиссии в суде
    Hyundai Heavy Industries (HHI) обжалует в суде решение Еврокомиссии о блокировке сделки по слиянию […]
    DSMEHHIЕврокомиссияСлияния и поглощения
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.04.2022 Maersk по-прежнему обгоняет MSC
    07.04.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года снизился 2%
    07.04.2022 Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2022
    07.04.2022 Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2022: перевозки автомобилей и комплектующих сократились
    05.04.2022 TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-феврале 2022 года
    04.04.2022 Новый маршрут для продукции АПК из Китая в Россию
    Госрегулирование Показать всё
    06.04.2022 Транспортный комплекс защитят от санкций
    04.04.2022 Про китайскую монополию на производство контейнеров
    01.04.2022 Правительство сняло запрет на экспорт семян зерновых и кукурузы
    01.04.2022 Экспорт российского газа за рубли
    01.04.2022 Экспорт масличных и продуктов их переработки ограничат
    31.03.2022 Легализован параллельный импорт
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти