CMA CGM построит фидерные контейнеровозы в Индии

CMA CGM подписала письмо о намерениях с Cochin Shipyard (CSL) на строительство шести фидерных контейнеровозов, работающих на СПГ. Это первый заказ от крупнейшей контейнерной линии на индийской верфи, сообщает Splash.

Стоимость сделки оценивается в 300 млн долларов. Вместимость каждого контейнеровоза составит 1,7 тыс. TEU.

Официальный контракт, как ожидается, будет подписан в ближайшие месяцы.

Предполагается, что строительство контейнеровозов будет основано на проекте южнокорейской верфи HD Hyundai Heavy Industries — в этом году Cochin Shipyard подписал с ней соглашение о сотрудничестве.

«Этот заказ ознаменует собой значительный прорыв индийской судостроительной отрасли, которая давно стремится к контрактам с крупнейшими в мире перевозчиками. Заказ получен спустя несколько недель после того, как Кабмин Индии одобрил многомиллиардный пакет мер поддержки, направленный на расширение судостроительных мощностей страны и модернизацию внутренних верфей», — пишет издание.

CMA CGM впервые объявила о планах постройки контейнеровозов в Индии в мае, в рамках своей стратегии регионального расширения.

За последние месяцы CMA CGM перевела четыре контейнеровоза под индийский флаг и инвестирует в портовую инфраструктуру в терминале Nhava Sheva Freeport Terminal (NSFT) недалеко от Мумбаи и порта Мундра.

Государственная верфь Cochin Shipyard основана в 1972. В 2023 году предприятие заключило первый контракт на постройку контейнеровозов с компанией Samskip.

Cochin Shipyard также сотрудничает с Maersk в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в этом году с целью изучения возможностей ремонта и строительства судов. Ожидается, что в рамках этого партнерства первое судно Maersk пройдёт ремонт на этой верфи в 2025 году.

«Эти инициативы соответствуют стратегии Индии в области морского судостроения, согласно которому к 2030 году Индия должна войти в десятку ведущих стран по объему судостроения, а к 2047 году — в пятерку лидеров. В настоящее время доля страны на мировом рынке судостроения составляет около 1%», — резюмирует Splash.

Фото: Cochin Shipyard