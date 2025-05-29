Трамп повысил планку для судостроения

К 2023 году США планируют построить порядка 250 судов. При этом сейчас на долю крупнотоннажных судов, построенных в США, приходится всего 0,13% мирового торгового флота, сообщает Splash со ссылкой на отчет Института открытых рынков.

«Попытка президента США Дональда Трампа возродить американское судостроение сталкивается с серьезными демографическими проблемами. Трамп сделал судостроение центральной опорой своей промышленной политики. Однако такие ожидания – 250 судов за 10 лет – выглядят сомнительно», – пишет издание.

В 1975 году, до отмены субсидий на судостроение, в судостроительной отрасли США было занято 180 тыс. человек. К 2021 году американское судостроение потеряло почти 70% своих верфей и 45% рабочей силы. «Недавний опрос показал, что более 80% американцев хотели бы, чтобы в США вернулось больше производственных мощностей, но в то же время работать в производственном секторе готовы были бы менее 20% опрошенных», – говорится в отчете.

Чтобы судить о масштабе отставания американского судостроение от азиатского конкурента, достаточно сказать, что в 2024 году Китай построил больше по тоннажу торговых судов, чем построили верфи США с момента окончания Второй мировой войны.

По данным американской консалтинговой компании Cavalier Shipping, специализирующейся в области морского судоходства, за последнее десятилетие крупнотоннажные суда строили четыре американских верфи: General Dynamics NASSCO (NASSCO), Hanwha Philly Shipyard, Seatrium AmFELS и Bollinger Shipyards (ранее VT Halter).

Пик производительности этих верфей пришелся на 2016 год, когда NASSCO построила шесть танкеров-продуктовозов, а Philly Shipyard – три танкера-продуктовоза. В 2018 году VT Halter сдала в эксплуатацию два контейнеровоза, а Seatrium AmFELS в 2023 году построила крупнотоннажное торговое судно.

Если предположить, что все четыре верфи одновременно работают на пике своих мощностей, то в общей сложности они построят 12 крупнотоннажных судов в год.

«США необходимо будет более чем вдвое увеличить свои пиковые судостроительные мощности. Для этого, без учета основных временных переменных, необходимо сначала ввести в эксплуатацию дополнительных судостроительные мощности и соблюсти баланс между государственными и коммерческими потребностями в судостроении», – отмечают в Cavalier Shipping.

Напомним, в этом году в США должны вступить в силу новые портовые сборы за обслуживание судов, связанных с Китаем. Также в Белом доме создано управление по судостроению.

Южнокорейская компания Hanwha Ocean, которая приобрела за 100 млн долларов американскую верфь Philly Shipyard, намерена сделать ее ведущим в США судостроительным предприятием. На верфи планируется увеличить производство судов с 1,5 до 10 единиц в год, включая военные корабли и газовозы.

«Ожидается, что доходы Hanwha Philly Shipyard за ближайшее десятилетие увеличатся в 10 раз – до 4 млрд долларов. Старый сухой док возобновляет работу, чтобы помочь достичь этих новых бизнес-целей, планка которых была значительно повышена после возвращения Дональда Трампа в Белый дом», – резюмирует издание.

Фото: Philly Shipyard