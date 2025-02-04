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Китай ввел ответные дополнительные пошлины на импорт из США
04.02.2025

Китай ввел ответные дополнительные пошлины на импорт из США

    • Китай объявил о введении дополнительных пошлин 15% на уголь и СПГ, импортируемые из США, а также 10% на нефтяное и сельскохозяйственное оборудование американского производства. Как сообщает Bloomberg, это решение принято в ответ на вступившие 4 февраля в силу пошлины 10% на весь импорт из Китая, которые ввел президент США Дональд Трамп.

    Также Китай ввел новые меры контроля за экспортом товаров и продукции с содержанием вольфрама.

    «Одностороннее введение Штатами пошлин серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации. Оно не только бесполезно для решения собственных проблем, но подрывает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США», – цитирует издание заявление Министерства финансов Китая.

    «Это можно интерпретировать как предупредительный выстрел для американских предприятий, которые в сильной степени зависят от китайского рынка, – комментируют в гонконгском подразделении голландской финансовой группы ING Bank. – Все еще есть надежда, что пошлины отменят или отсрочат после личных переговоров».

    В то же время, как пишет Maritime Executive, США на месяц откладывают заявленное введение пошлин на импорт из Мексики и Канады. После переговоров Канада пообещала взять на себя обязательства по защите границы от нелегалов и борьбе с наркотрафиком и потратить на это около 1 млрд долларов. Такие же меры примет и Мексика.

    Фото: порт Хьюстон


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