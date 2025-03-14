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США и Южная Корея намерены строить атомные контейнеровозы
14.03.2025

США и Южная Корея намерены строить атомные контейнеровозы

    • Американский разработчик ядерных реакторов TerraPower и южнокорейская верфь HD Hyundai Heavy Industries (HHI) будут сотрудничать в реализации проекта по строительству модульных контейнеровозов, работающих на реакторных установках, сообщает Loadstar.

    Партнеры намерены конкурировать и завоевать преимущество перед китайскими судостроителями и «стать первопроходцами в строительстве судов без выбросов CO2». Три месяца назад HHI подписала соглашение о поставке TerraPower контейнеров для цилиндрических реакторов.

    Разработку моделей морских двигателей серии SMR партнеры планируют завершить к 2030 году, после чего вывести на рынок контейнеровозы с этими двигателями.

    Ожидается, что натриевый реактор станет ключевым оборудованием контейнеровозов с двигателем SMR.

    «Операторы заинтересованы в подобном проекте, поскольку вместо топливных танков можно разместить дополнительный груз и не опасаться нерентабельности и резкого роста цен на нефть», — пишет издание.

    «Соглашение отвечает планам правительства Южной Кореи извлечь выгоду из протекционистских мер президента США Дональда Трампа в отношении судов китайского производства», — добавляет Loadstar.

    В Корейской ассоциацией судовладельцев подчеркивают, что если Южная Корея тщательно подготовится и отреагирует на политику США, используя свои знания и опыт, то сможет превратить текущую ситуацию в возможность».

    Сейчас TerraPower строит свою первую установку в рамках государственно-частного партнерства с целью реализации Программы демонстрации усовершенствованных реакторов (ARDP) Министерства энергетики США. Проект предусматривает разработку и строительство собственно реактора, а также двух вспомогательных мощностей – по производству натриевого топлива и площадка по заполнению и тестированию натрия. На последней и будет проходить тестирование и демонстрация производительности оборудования перед эксплуатацией на реакторной установке.

    Фото: TerraPower


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