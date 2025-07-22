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Первый за 50 лет американский газовоз будет строить корейская компания
22.07.2025

Первый за 50 лет американский газовоз будет строить корейская компания

    • Южнокорейская судостроительная компания Hanwha Group разместила заказа на строительство СПГ-газовоза на своем предприятии Hanwha Philly Shipyard, расположенном в США. Это будет первый за 50 лет газовоз, построенный в США, еще и на экспорт, сообщает Maritime Executive.

    Стоимость заказа оценивается в 250 млн долларов. Контракт подразумевает опцион на второе судно. Вместимость газовоза составит 174 тыс. куб. м, поставка запланирована на первую половину 2028 года.

    Значительная часть строительства будет осуществляться на верфи Hanwha Ocean в Кодже (Южная Корея), верфь Hanwha Philly Shipyard будет отвечать за соблюдение нормативных требований США и сертификацию безопасности. Корейская компания заявила, что намерена поделиться передовыми технологиями для увеличение объемов производства на своей верфи в США.

    Это намерение соответствует указу президента Дональда Трампа о наращивании местных судостроительных мощностей и соответствует предложенной торговым представителем США политике, которая требует, чтобы определенная часть экспортируемого тоннажа газовозов была произведена в США и зарегистрирована под флагом США.

    Hanwha приобрела верфь Philly Shipyard в конце 2023 года за 100 млн долларов, планируя превратить ее ведущим в США судостроительным предприятием, способным строить к 2023 году до 10 судов в год. Компания будет повышать квалификацию американских рабочих и, в конечном итоге, локализует бОльшую часть процесса строительства газовозов на американском предприятии.

    «Заказ на СПГ-газовоз рассматривается как важная технологическая веха и политический сигнал о возобновлении промышленного сотрудничества США и Кореи», – резюмирует издание.

    Фото: Philly Shipyard


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