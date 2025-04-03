США ввели пошлины на импорт товаров из разных стран

Президент США Дональд Трамп объявил введении с 9 апреля пошлин на импорт товаров из разных стран, сообщает Maritime Executive. Размер пошлины определяется как половина от аналогичного тарифа, установленного страной-экспортером на американские товары.

Администрация опубликовала таблицу ставок, которые была рассчитана для 50 различных иностранных тарифов на американские товары.

Самые высокие пошлины затронут страны Индо-Тихоокеанского региона – Камбоджу (49%), Лаос, Лаос, Мадагаскар, Вьетнам, Мьянму, Шри-Ланку и Таиланд (36%). Новые тарифы затронут также Индию (26%), Казахстан (27%), Молдову (31%) и Украину (10%). Максимальные 50% тарифы введены для Лесото и Сен-Пьера и Микелона.

«Китайские товары будут облагаться по ставкое 34%, что выше, чем предсказывали многие аналитики. Новый тариф накладывается на ранее объявленную ставку в 20%, поэтому он, в результате, увеличит чистую ставку на китайские товары до 54%, – пишет издание. – Тайвань, который поставляет почти все передовые полупроводники на рынок США, будет облагаться ставкой в 32%. Европейские товары будут облагаться фиксированной ставкой в 20% для всех государств-членов».

Россия и Беларусь в списке стран, в отношении которых вводятся повышенные пошлины, отсутствуют.

Кроме того, с 3 апреля вводятся 25% на все автомобили иностранного производства.

«Постоянный дефицит торговли товарами США привели к опустошению нашей производственной базы, помешали нашей способности масштабировать передовые внутренние производственные мощности, подорвали критические цепочки поставок; и сделали нашу оборонно-промышленную базу зависимой от других стран. Этот дефицит в значительной степени вызван отсутствием взаимности в наших двусторонних торговых отношениях. Об этой ситуации свидетельствуют разрозненные тарифные ставки и нетарифные барьеры, которые затрудняют для американских производителей продажу своей продукции на внешних рынках. Об этом также свидетельствует экономическая политика ключевых торговых партнеров США, поскольку они подавляют внутренние зарплаты и потребление и, тем самым, спрос на экспорт США, одновременно искусственно повышая конкурентоспособность своих товаров на мировых рынках. Эти условия привели к возникновению чрезвычайной ситуации в стране, которую этот указ призван ослабить и разрешить», – говорится в указе президента США, опубликованного на сайте Белого дома.

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Фото: Белый дом