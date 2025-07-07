Экс-губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Андрей Никитин назначен исполняющим обязанности министра транспорта. Глава государства подписал Указ «Об исполнении обязанностей Министра транспорта Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» возложить на Никитина Андрея Сергеевича исполнение обязанностей Министра транспорта Российской Федерации до назначения Министра транспорта Российской Федерации», – говорится в документе.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

«Намерен внести Вашу кандидатуру в Государственную Думу, и в случае, если депутаты поддержат, то я в свою очередь подпишу Указ окончательно о назначении Вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти Министерства», – цитирует пресс-служба Кремля слова В.Путина во время встречи с А.Никитиным.

До настоящего назначения А.Никитин занимал должность заместителя министра транспорта РФ. По данным Минтранса, он родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Государственный университет управления, направление подготовки «Государственное и муниципальное управление». Доктор экономических наук.

С 2000 2010 год трудился на различных, в том числе руководящих должностях, в коммерческих организациях.

С 2011 по 2017 год занимал должность генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

С февраля 2017 года по февраль 2025 года – губернатор Новгородской области.

10 февраля 2025 года назначен на должность заместителя Министра транспорта Российской Федерации.

Награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарность Президента Российской Федерации.

Фото: пресс-служба Кремля