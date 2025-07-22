Новый генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

22 июля генеральным директором ФГУП «Атомфлот» назначен Яков Антонов, сообщается в телеграм-канале предприятия. До этого он занимал должность и.о. генерального директора, первого заместителя генерального директора-директора по судоходству ФГУП «Атомфлот».

Я.Антонов родился 7 ноября 1972 года. Имеет два высших образования. В 1996 году окончил Государственную морскую академию им. С.О.Макарова, специальность «Судовождение на морских путях», в 2000 году – Мурманский государственный технический университет, специальность «Юриспруденция».

В 1996 году начал работу в ОАО «Мурманское морское пароходство» в должности четвертого помощника капитана. В разные годы работал начальником службы претензий и страхования — заместителем начальника правового Управления; заместитель директора департамента экономики и финансов; первым заместителем генерального директора – директором департамента эксплуатации флота.

В период с 2016 по 2024 год – генеральный директор ОАО «Северное морское пароходство».

С сентября 2024 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора, первого заместителя генерального директора-директора по судоходству.

Фото: телеграм-канал «Атомфлота»