Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый генеральный директор ФГУП «Атомфлот»
22.07.2025

Новый генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

    • 22 июля генеральным директором ФГУП «Атомфлот» назначен Яков Антонов, сообщается в телеграм-канале предприятия. До этого он занимал должность и.о. генерального директора, первого заместителя генерального директора-директора по судоходству ФГУП «Атомфлот».

    Я.Антонов родился 7 ноября 1972 года. Имеет два высших образования. В 1996 году окончил Государственную морскую академию им. С.О.Макарова, специальность «Судовождение на морских путях», в 2000 году – Мурманский государственный технический университет, специальность «Юриспруденция».

    В 1996 году начал работу в ОАО «Мурманское морское пароходство» в должности четвертого помощника капитана. В разные годы работал начальником службы претензий и страхования — заместителем начальника правового Управления; заместитель директора департамента экономики и финансов; первым заместителем генерального директора – директором департамента эксплуатации флота.

    В период с 2016 по 2024 год – генеральный директор ОАО «Северное морское пароходство».

    С сентября 2024 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора, первого заместителя генерального директора-директора по судоходству.

    Фото: телеграм-канал «Атомфлота»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.07.2025
    Экс-губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта
    С 7 июля
    исполняющий обязанностиминистр транспортаназначениеуказ
    0
    11.06.2025
    Новый генеральный в «Совфрахте»
    С 10 июня
    назначениеСовфрахт
    0
    09.04.2025
    Новый генеральный в «РЖД Логистике»
    С 1 апреля
    назначениеРЖД Логистика
    0
    30.04.2025
    Назначение в Мурманской таможне
    Новый начальник уже приступил к обязанностям
    Мурманская таможняназначениеФТС
    0
    28.01.2025
    С. Сенько назначен первым заместителем начальника СЗТУ
    С 27 января 2025 года
    назначениеСЗТУФТС
    0
    20.01.2025
    Назначен заместитель руководителя ФТС России
    Председатель правительства Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя ФТС России Александра Германа. Распоряжение об этом […]
    назначениеТаможняФТС
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.07.2025 Контейнерооборот лидеров, 6 месяцев 2025
    22.07.2025 Контейнерный поезд из Петрозаводска во Владивосток
    22.07.2025 Через Суэцкий канал со скидками
    22.07.2025 Контейнерооборот российских портов в июне 2025 снизился на 10,2%
    21.07.2025 Контейнерооборот российских портов в июне 2025 в деталях
    21.07.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    21.07.2025 Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
    15.07.2025 Назначен начальник Новороссийской таможни
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    04.07.2025 В России появится «Цифровая Река»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •