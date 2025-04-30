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Назначение в Мурманской таможне
30.04.2025

Назначение в Мурманской таможне

    • Начальник Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни Тимофей Дюжев с 30 апреля назначен начальником Мурманской таможни, сообщается в телеграм-канале ФТС.

    В должностные обязанности таможенника войдет руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности Мурманской таможни.

    Тимофей Дюжев поступил на службу в 2000 году на должность инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Братской таможни. Руководил Иркутским таможенным постом Иркутской таможни, а также Истринским таможенным постом Московской таможни. С апреля 2024 года занимал должность начальника Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни.

    Фото: телеграм-канал ФТС


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