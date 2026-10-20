«Дело» увеличило отгрузки зерновых и каучука из Красноярска

По итогам трёх кварталов 2026 года контейнерный оператор ГК «Дело» существенно нарастил отправки зерновых грузов и каучука из Красноярска на фоне спроса на перевозки со стороны местных предприятий АПК и промышленности, сообщила Группа в своем макс-канале.

За январь-сентябрь с собственного терминала ГК «Дело» на станции Базаиха отправлено около 2,4 тыс. TEU зерновых — в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, и свыше 1,2 тыс. TEU синтетического каучука — в 20 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В целом за 9 месяцев терминал Базаиха увеличил объёмы отправки контейнеров более чем на 3% — до 22 537 TEU, а объёмы их переработки — примерно на 13,5%, до 78 605 TEU.

Фото: ГК «Дело»