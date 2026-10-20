Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Дело» увеличило отгрузки зерновых и каучука из Красноярска
20.10.2026

«Дело» увеличило отгрузки зерновых и каучука из Красноярска

    • По итогам трёх кварталов 2026 года контейнерный оператор ГК «Дело» существенно нарастил отправки зерновых грузов и каучука из Красноярска на фоне спроса на перевозки со стороны местных предприятий АПК и промышленности, сообщила Группа в своем макс-канале.

    За январь-сентябрь с собственного терминала ГК «Дело» на станции Базаиха отправлено около 2,4 тыс. TEU зерновых — в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, и свыше 1,2 тыс. TEU синтетического каучука — в 20 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    В целом за 9 месяцев терминал Базаиха увеличил объёмы отправки контейнеров более чем на 3% — до 22 537 TEU, а объёмы их переработки — примерно на 13,5%, до 78 605 TEU.

    Фото: ГК «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.09.2026
    Рускон намерен масштабировать сервис агентирования на Дальнем Востоке
    С февраля 2026 года обеспечено агентское сопровождение более 100 судозаходов Сахалинского морского пароходства.
    Группа ДелоМорские агентыРусконСахалинское морское пароходство
    0
    01.04.2026
    ГК «Дело» и АО «ОТЛК ЕРА» подписали меморандум о сотрудничестве
    Соглашение направлено на развитие взаимодействия в сфере контейнерных перевозок и укрепление конкурентоспособности международных транспортных коридоров через территорию России.
    Группа ДелоМеждународный транспортно-логистический форумОТЛК ЕРАСоглашение
    0
    16.03.2026
    ЗерноЛогистика 2026
    Новороссийск, 23-24 апреля 2026 года, Hilton Garden Inn Novorossiysk
    ICFЗерноКонференция
    0
    21.04.2026
    РЖД обеспечат приоритетную отправку биржевого зерна и сельхозпродукции
    Подписано соответствующее соглашение с Минсельхозом, Национальной товарной биржей и «Цифровой логистикой».
    биржаЗерноРЖДСоглашение
    0
    02.04.2026
    Экспорт российской пшеницы в Судан вырос почти втрое
    Большинство ключевых импортеров также продемонстрировали рост.
    ЗерноРусагротрансЭкспорт
    0
    16.01.2026
    Первая партия пшеницы из Омской области в Ирак
    География экспорта омской пшеницы с каждым годом расширяется.
    ЗерноИракпервая партияЭкспорт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.10.2026 «Дело» увеличило отгрузки зерновых и каучука из Красноярска
    20.10.2026 Зачем везти грузы через Калининград
    20.10.2026 Новый маршрут для экспортного овса
    19.10.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2026
    19.10.2026 Контейнерооборот ВМТП, 9 месяцев 2026
    16.10.2026 Контейнерооборот лидеров, 9 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    20.10.2026 Приостанавливается движение через пункты пропуска на границе с Монголией
    20.10.2026 Перевести в электронный вид более 20 ключевых судовых документов
    20.10.2026 В России впервые оцифровали речные грузопотоки – Минтранс
    19.10.2026 Назначения в ФТС
    19.10.2026 Министр транспорта идет на должность вице-премьера
    19.10.2026 Более 1,7 млрд рублей на поддержку развития экспорта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •