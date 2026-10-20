Новый маршрут для экспортного овса

ООО «Сухой Порт Южноуральский» – управляющая компания ТЛК «Южноуральский» в Челябинской области и дочерняя компания АО «ГТЛК» – совместно с международной логистической компанией ООО «АЗИЯАГРО» запустили новый экспортный маршрут в Китай, сообщила ГТЛК в своем макс-канале.

В компании маршрут охарактеризовали как уникальный для уральского региона. 18 октября с ТЛК «Южноуральский» отправлен первый состав с овсом, который следует через погранпереходы Наушки (Россия), Замын-Ууд (Монголия) на железнодорожную станцию Цисуму (Китай).

Запуск сквозного маршрута через Наушки открывает для уральских сельхозпроизводителей новые пропускные мощности и оптимизирует сроки доставки груза, отметили в ГТЛК. Объем пилотной партии составил 76 контейнеров общим весом 2 тыс. тонн.

Главная технологическая особенность проекта – «закольцованность». Вагоны и контейнеры не возвращаются порожними, а задействуются для доставки импортных грузов. С начала года в рамках проекта «АЗИЯАГРО» и ООО «Сухой Порт Южноуральский» уже принято 10 импортных поездов.

Фото: ГТЛК