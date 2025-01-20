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Назначен заместитель руководителя ФТС России
20.01.2025

Назначен заместитель руководителя ФТС России

    • Председатель правительства Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя ФТС России Александра Германа. Распоряжение об этом подписано, сообщается в телеграм-канале ФТС

    А. Герман родился в 1969 году. В 1988 году окончил Ленинградское речное училище, в 1997 – Воронежскую высшую школу МВД России. 

    С 1991 по 2004 год работал в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

    С 2021 по 2024 год занимал должность председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга.

    С 2024 года являлся советником губернатора Санкт-Петербурга.

    Фото: телеграм-канал ФТС России


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