Назначен заместитель руководителя ФТС России

Председатель правительства Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя ФТС России Александра Германа. Распоряжение об этом подписано, сообщается в телеграм-канале ФТС

А. Герман родился в 1969 году. В 1988 году окончил Ленинградское речное училище, в 1997 – Воронежскую высшую школу МВД России.

С 1991 по 2004 год работал в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

С 2021 по 2024 год занимал должность председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга.

С 2024 года являлся советником губернатора Санкт-Петербурга.

Фото: телеграм-канал ФТС России