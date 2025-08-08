Информационно-аналитическое агентство
У ГТЛК новый глава
08.08.2025

У ГТЛК новый глава

    • Председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов представил коллективу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) исполняющего обязанности генерального директора Михаила Парнева. Как сообщает пресс-служба ГТЛК, ранее он занимал должность заместителя руководителя компании.

    «Теперь по решению президента нам предстоит выстроить более тесное взаимодействие, чтобы сделать работу еще более эффективной. Уверен, Михаил Парнев справится со всеми поставленными задачами, а ГТЛК продолжит работать на благо развития отечественной экономики и укрепления международных связей», – подчеркнул И.Шувалов.

    Как отметил М.Парнев, ГТЛК обладает уникальным опытом, в том числе антикризисным, глубокой технической экспертизой и эффективным инструментарием для реализации стратегических и капиталоемких проектов развития транспорта и промышленности.

    «За пять лет ГТЛК прошла большой путь. Мы выстояли перед санкциями, полностью перестроились на внутренний рынок. И выросли внутри страны – более чем вдвое по портфелю, до 3 трлн руб. Сегодня ГТЛК – ключевой инструмент для исполнения госзадач и национальных проектов. Перезапустили строительство порта Лавна по инфраструктурному нацпроекту и уже в этом году начали отгружать первые партии угля на экспорт. Стали драйвером развития новых инновационных отраслей: беспилотной авиации, высокоскоростного движения. Я уверен, что новый функционал ГТЛК по плечу, и все новые задачи будут выполнены», – сказал Евгений Дитрих, занимавший пост генерального директора ГТЛК с ноября 2020 года.

    Фото: ГТЛК


  •  




