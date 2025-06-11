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Новый генеральный в «Совфрахте»
11.06.2025

Новый генеральный в «Совфрахте»

    • По итогам годового общего собрания акционеров АО «Совфрахт» с 10 июня генеральным директором компании избран Карен Степаньян. Об этом сообщается на сайте «Совфрахта».

    К. Степаньян родился 22 октября 1975 года в г. Ялте. Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности 3-го помощника капитана танкера-химовоза «МОННЕРОН» ОАО «Приморское морское пароходство». В период с 2000 по 2005 год работал в иностранных судоходных компаниях. Последовательно прошел путь от 3-го до старшего помощника капитана.

    С июня 2005 год начал работу в ОАО «Совфрахт» в качестве эксперта отдела агентирования и линейной работы фирмы «Совфрахт Шиппинг».

    В период с 2005 по 2009 год последовательно занимает должности заместителя начальника отдела развития и реализации новых проектов, заместителя директора по флоту и новым проектам, заместителя директора по эксплуатации флота и фрахтовой деятельности.

    В июне 2009 году возглавил дирекцию «Совфрахт Шиппинг».

    С мая 2011 года занимал должность заместителя генерального директора по морским перевозкам ОАО «Совфрахт».

    В 2016 году назначен первым заместителем генерального директора АО «Совфрахт» по морским перевозкам.

    Отмечен медалью «Генерал армии Хрулев», медалью «За укрепление боевого содружества», а также благодарностью министерства транспорта РФ. В 2018 году отмечен нагрудным знаком «Почетный Полярник».

    Задачи на новой должности — развитие компетенций компании в сфере морских перевозок, развитие новых рынков, продолжение оптимизации деятельности, в том числе на базе цифровизации процессов.

    «Вектор развития «Совфрахта» на протяжении уже более 96 лет совпадает с политикой государства, и в этом отношении ничего меняться не будет», — прокомментировал свое назначение К. Степаньян.

    Фото: «Совфрахт»


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