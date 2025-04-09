Новый генеральный в «РЖД Логистике»

C 1 апреля 2025 года генеральным директором АО «РЖД Логистика» стал Олег Полеев. Решение о его назначении было принято советом директоров компании 31 марта 2025 года, сообщает пресс-служба компании.

О.Полеев в 2004 году окончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)», в 2014 году – по специальности «Юриспруденция».

В железнодорожной сфере работает с 2002 года, занимал различные должности на Московской железной дороге, а также в Центре фирменного транспортного обслуживания – филиале ОАО «РЖД». Занимал должности в том числе первого заместителя начальника Московского территориального центра фирменного транспортного обслуживания, начальника Южно-Уральского территориального Центра фирменного транспортного обслуживания, начальника управления продаж Центра фирменного транспортного обслуживания.

С 17 февраля 2020 года работал в качестве первого заместителя генерального директора АО «РЖД Логистика».

Фото: «РЖД Логистика»