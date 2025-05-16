Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый контейнерный поезд длиной 100 условных вагонов с ТЛЦ «Южный Порт»
16.05.2025

Первый контейнерный поезд длиной 100 условных вагонов с ТЛЦ «Южный Порт»

    • АО «РЖД Логистика» совместно с ОАО «РЖД» и партнёром ООО «Транзит» реализовали отправку первого контейнерного поезда длиной 100 условных вагонов с ТЛЦ «Южный порт». Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», состав проследует по маршруту станция Люблино-Сортировочное Московской железной дороги — станция Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги с ориентировочным транзитным временем 10 суток.

    В составе поезда 54 платформы, гружённые 40- и 20-футовыми контейнерами с продуктами питания (сахар, макаронные изделия, напитки) и строительными материалами. В рефрижераторных контейнерах «РЖД Логистики» перевозится охлаждённая говядина и мясо птицы. Всего на состав погружено более 100 40-футовых контейнеров, на 40% больше, чем в нормативном поезде длиной 71 условный вагон.

    Такая отправка повышенной длины стала первой для ТЛЦ «Южный Порт». Как подчеркнули в «РЖД Логистике», важной особенностью перевозки является фиксированная нитка графика, утверждённая ОАО «РЖД», что обеспечивает стабильные и предсказуемые сроки доставки. Такой формат позволяет консолидировать большее количество грузов в одном составе, сократить время на логистические операции и снизить нагрузку на железнодорожную инфраструктуру.

    «Запуск поезда такой длины — это технологический шаг вперёд как для нашей компании, так и для отрасли в целом. Мы не только увеличиваем объёмы перевозок, но и демонстрируем возможности новой логистической инфраструктуры», — подчеркнул Сергей Лёвин, заместитель генерального директора — директор департамента мультимодальных перевозок АО «РЖД Логистика».

    На сегодняшний день согласованы три нитки графика движения поездов длиной 100 условных вагонов в адрес Хабаровска, Иркутска и Уссурийска. Следующее ближайшее отправление аналогичного поезда в направлении Иркутска запланировано на конец мая.

    Фото: «РЖД Логистика»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.04.2025
    Первый контейнерный поезд проехал через новые регионы в Севастополь
    Для вывоза экспортной продукции
    Железные дороги НовороссииКонтейнерный поездКрымСевастополь
    0
    05.03.2025
    Контейнерный жд сервис из Китая в Польшу
    Запустили «Қазақстан темір жолы» и China Railway Container Transport Co.
    Казахстан темир жолыКитайКонтейнерный поездПольша
    0
    20.01.2025
    «РЖД Логистика» приступила к перевозкам мелассы в Иран
    По западному маршруту МТК «Север-Юг»
    ИранМТК "Север-Юг"РЖД ЛогистикаТанк-контейнер
    0
    23.04.2025
    Запущен регулярный жд сервис из Москвы в Пермь
    Частота отправок – два раза в месяц.
    ГК "Дело"жд сервисКонтейнерный поездРускон
    0
    18.03.2025
    «РЖД Логистика» и «Танк-контейнерная нефтехимическая компания» объединят компетенции
    Для развития транспортно-логистических продуктов
    РЖД ЛогистикаСоглашениеТанк-контейнерная нефтехимическая компанияТрансРоссия
    0
    30.01.2025
    Поезд с семенами подсолнечника прибыл из Китая на Урал
    В 2024 году поставок семечек из Поднебесной было на миллиарды
    КитайКонтейнерный поездТаможняУрал
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.05.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    16.05.2025 FESCO доставила первую партию семян подсолнечника из Китая в Екатеринбург
    16.05.2025 Первый контейнерный поезд длиной 100 условных вагонов с ТЛЦ «Южный Порт»
    16.05.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 20 неделя 2025
    14.05.2025 «МТК «Север – Юг: все двигается усилиями энтузиастов»
    14.05.2025 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2025
    Госрегулирование Показать всё
    16.05.2025 Назначение в ФТС
    16.05.2025 Россия и Иран начали изыскания в рамках проекта строительства жд линии Решт – Астара
    15.05.2025 Запущен эксперимент по цифровизации перевозок зерна
    15.05.2025 ЕАЭС и Монголия завершили переговоры по временному торговому соглашению
    15.05.2025 Вступило в силу полноформатное соглашение о свободной торговле ЕАЭС – Иран
    13.05.2025 Назначен первый заместитель начальника ГУТКПВТ ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •