Первый контейнерный поезд длиной 100 условных вагонов с ТЛЦ «Южный Порт»

АО «РЖД Логистика» совместно с ОАО «РЖД» и партнёром ООО «Транзит» реализовали отправку первого контейнерного поезда длиной 100 условных вагонов с ТЛЦ «Южный порт». Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», состав проследует по маршруту станция Люблино-Сортировочное Московской железной дороги — станция Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги с ориентировочным транзитным временем 10 суток.

В составе поезда 54 платформы, гружённые 40- и 20-футовыми контейнерами с продуктами питания (сахар, макаронные изделия, напитки) и строительными материалами. В рефрижераторных контейнерах «РЖД Логистики» перевозится охлаждённая говядина и мясо птицы. Всего на состав погружено более 100 40-футовых контейнеров, на 40% больше, чем в нормативном поезде длиной 71 условный вагон.

Такая отправка повышенной длины стала первой для ТЛЦ «Южный Порт». Как подчеркнули в «РЖД Логистике», важной особенностью перевозки является фиксированная нитка графика, утверждённая ОАО «РЖД», что обеспечивает стабильные и предсказуемые сроки доставки. Такой формат позволяет консолидировать большее количество грузов в одном составе, сократить время на логистические операции и снизить нагрузку на железнодорожную инфраструктуру.

«Запуск поезда такой длины — это технологический шаг вперёд как для нашей компании, так и для отрасли в целом. Мы не только увеличиваем объёмы перевозок, но и демонстрируем возможности новой логистической инфраструктуры», — подчеркнул Сергей Лёвин, заместитель генерального директора — директор департамента мультимодальных перевозок АО «РЖД Логистика».

На сегодняшний день согласованы три нитки графика движения поездов длиной 100 условных вагонов в адрес Хабаровска, Иркутска и Уссурийска. Следующее ближайшее отправление аналогичного поезда в направлении Иркутска запланировано на конец мая.

Фото: «РЖД Логистика»