Тестовая отправка контейнеров по западной ветке МТК «Север–Юг»

«РЖД Логистика» осуществила тестовую отправку сорокафутовых контейнеров с полимерами для нужд одного из крупнейших химических предприятий Самарской области. Груз проследует по мультимодальному маршруту, включающему западное направление МТК «Север – Юг», а также морскую перевозку в индийские порты Хазира и Нава-Шева.

Реализация тестовой перевозки поможет на практике оценить возможности и преимущества данного транспортного решения для дальнейшего развития экспортных поставок. В случае успешной реализации компания рассмотрит возможность регулярного использования данного канала доставки своей продукции на рынок Индии в объеме 1-2 контейнерных поездов в месяц.

«Сейчас сложились объективные предпосылки для переориентации части экспортного грузопотока с моря на железную дорогу, поскольку это быстрее и безопаснее. В процессе дальнейшего развития сервиса по МТК и расширения импортного грузопотока такой маршрут может стать еще и экономически более выгодным», – отметил директор филиала АО «РЖД Логистика» в Самаре Александр Бельницкий.

