Контейнерные поезда с продуктами питания из Московского региона в Якутию

АО «РЖД Логистика» и АО «АК «Железные дороги Якутии» приступили к реализации совместного проекта по доставке продовольственных товаров в Республику Саха (Якутия) из Московского региона рефрижераторными контейнерами в составе контейнерных поездов ЖДЯ.

Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», первый в рамках проекта состав с требующими соблюдения температурного режима продуктами питания отправлен с московской станции Столбовая на станцию Нижний Бестях в Якутии, где контейнеры будут перегружены на автомобильный, а затем на водный транспорт для последующей доставки на пароме в Якутск.

«РЖД Логистика» обеспечила предоставление десяти собственных рефрижераторных контейнеров с гарантией поддержания необходимого температурного режима на всем пути следования груза до пункта назначения.

«Задача бесперебойного и своевременного обеспечения жителей труднодоступных районов Крайнего Севера продовольствием, медикаментами и другими жизненно необходимыми товарами поставлена на государственном уровне и входит в число приоритетных, поэтому разработка и реализация логистических решений для доставки грузов в данные районы – это всегда особая ответственность. Рассчитываем, что поставки в рамках нашего совместного с АК «Железные дороги Якутии» проекта выйдут на регулярную основу и позволят обеспечить регион серьезным дополнительным объемом продовольствия», – отметил заместитель директора департамента мультимодальных перевозок АО «РЖД Логистика» Игорь Носырев.

Фото: «РЖД Логистика»