Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные поезда с продуктами питания из Московского региона в Якутию
03.06.2025

Контейнерные поезда с продуктами питания из Московского региона в Якутию

    • АО «РЖД Логистика» и АО «АК «Железные дороги Якутии» приступили к реализации совместного проекта по доставке продовольственных товаров в Республику Саха (Якутия) из Московского региона рефрижераторными контейнерами в составе контейнерных поездов ЖДЯ.

    Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», первый в рамках проекта состав с требующими соблюдения температурного режима продуктами питания отправлен с московской станции Столбовая на станцию Нижний Бестях в Якутии, где контейнеры будут перегружены на автомобильный, а затем на водный транспорт для последующей доставки на пароме в Якутск.

    «РЖД Логистика» обеспечила предоставление десяти собственных рефрижераторных контейнеров с гарантией поддержания необходимого температурного режима на всем пути следования груза до пункта назначения.

    «Задача бесперебойного и своевременного обеспечения жителей труднодоступных районов Крайнего Севера продовольствием, медикаментами и другими жизненно необходимыми товарами поставлена на государственном уровне и входит в число приоритетных, поэтому разработка и реализация логистических решений для доставки грузов в данные районы – это всегда особая ответственность. Рассчитываем, что поставки в рамках нашего совместного с АК «Железные дороги Якутии» проекта выйдут на регулярную основу и позволят обеспечить регион серьезным дополнительным объемом продовольствия», – отметил заместитель директора департамента мультимодальных перевозок АО «РЖД Логистика» Игорь Носырев.

    Фото: «РЖД Логистика»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.05.2025
    Новый прямой грузовой железнодорожный маршрут Тяньцзинь – Ташкент
    доставит в Ташкент 50 контейнеров
    КитайКонтейнерный поездУзбекистан
    0
    14.04.2025
    «РЖД Логистика» приступила к экспортным отправкам с ТЛЦ «Южный Порт»
    АО «РЖД Логистика» осуществило тестовую отправку первой партии рефрижераторных контейнеров с терминала «Южный Порт».
    РефыРЖД ЛогистикаТЛЦ "Южный порт"
    0
    30.01.2025
    Поезд с семенами подсолнечника прибыл из Китая на Урал
    В 2024 году поставок семечек из Поднебесной было на миллиарды
    КитайКонтейнерный поездТаможняУрал
    0
    05.03.2025
    Контейнерный жд сервис из Китая в Польшу
    Запустили «Қазақстан темір жолы» и China Railway Container Transport Co.
    Казахстан темир жолыКитайКонтейнерный поездПольша
    0
    22.04.2025
    Первый контейнерный поезд проехал через новые регионы в Севастополь
    Для вывоза экспортной продукции
    Железные дороги НовороссииКонтейнерный поездКрымСевастополь
    0
    08.04.2025
    Производственную линию Жатайской судоверфи планируют запустить 25 апреля
    Остались завершающие работы
    Жатайская судоверфьпроизводственная линияСтроительствоСудостроение
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.06.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2025 в деталях
    04.06.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2025
    03.06.2025 Контейнерные поезда с продуктами питания из Московского региона в Якутию
    03.06.2025 Мощности турецкого порта Мерсин расширяются
    02.06.2025 Третий контейнеровоз на линии FESCO между Индией, ОАЭ и Новороссийском
    02.06.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    04.06.2025 Назначения в ФТС
    03.06.2025 Назначен первый замначальника ГУОТОиТК
    30.05.2025 ФТС внедрит диспетчеризацию деклараций на товары
    29.05.2025 Минтранс усилит контроль за использованием электронной очереди
    29.05.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    27.05.2025 Назначен и.о. начальника Сочинской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •