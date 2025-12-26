Контейнерный сервис из Чехова на Дальний Восток

Транспортная группа FESCO организовала регулярные контейнерные перевозки с подмосковной станции Чехов в Благовещенск и Хабаровск на Дальнем Востоке. Как сообщили SeaNews в Группе, поезда отправляются с ТЛК «Чехов» до станций Благовещенск и Красная Речка (Хабаровск) два раза в месяц. Расчетное время в пути составляет порядка 13 суток.

Группа также запустила с ТЛК «Чехов» перевозки в Читу. В настоящее время FESCO организует на этом направлении групповые отправки контейнеров, но в дальнейшем рассматривает возможность формирования полносоставных поездов.

Кроме того, FESCO организовала контейнерные поезда из «Владивостокского морского торгового порта» (входит в состав Группы) до ТЛК «Чехов», доставляя импортные грузы из стран Азии. В рамках этого направления FESCO оказывает комплексный сервис, включая возможность автодоставки до складов получателей в пределах Московской агломерации.

Фото: FESCO