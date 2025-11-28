Информационно-аналитическое агентство
Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Алашанькоу
28.11.2025

    • В конце ноября грузовой поезд Китай – Европа, груженный товарами повседневного спроса и автозапчастями, отправился из китайского КПП Алашанькоу в польский город Малашевичи. Таким образом, количество грузовых поездов Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, прошедших через этот пограничный переход с начала этого года, превысило 7 000 единиц, сообщает информационное агентство Xinhua.

    На таможне Алашанькоу сообщили, что в этом году количество грузовых поездов Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, прошедших через КПП Алашанькоу продолжает расти.

    По словам сотрудника таможни Алашанькоу Ван Миня, с начала года, благодаря строительству интеллектуальных КПП и реформе в области упрощения процедур таможенного оформления, продолжается оптимизация контроля за грузовыми поездами, что привело к значительному сокращению времени прохождения импортных и экспортных грузов.

    На сегодняшний день через КПП Алашанькоу курсируют грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия по 128 маршрутам, а количество стран и городов, включая Германию и Польшу, с которыми эти маршруты связывают 27 китайских провинций, автономных районов и городов центрального подчинения, достигло 21. Категории перевозимых товаров превышают 200 видов.

    Фото: Xinhua


