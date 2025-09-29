Информационно-аналитическое агентство
Первый грузовой поезд Китай – Европа из Сианя в рамках смешанных перевозок
29.09.2025

Первый грузовой поезд Китай – Европа из Сианя в рамках смешанных перевозок

    • 26 сентября из города Сиань в Северо-Западном Китае в Германию отправился первый грузовой поезд Китай – Европа по новому маршруту в формате смешанных железнодорожно-морских перевозок. Состав доставит в Гамбург автозапчасти, цифровые устройства и предметы повседневного спроса, сообщает информационное агентство Xinhua.

    По словам ответственного представителя Сианьского отделения Китайской государственной железнодорожной корпорации Лю Шуньли, по новому маршруту задействована модель смешанных перевозок «железная дорога + море». Грузовой поезд из Сианя, проедет через Казахстан и Россию, и прибудет в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге будет произведена перевалка груза на судно, которое доставит его через Балтийское море в Гамбург. Оттуда товары будут отправлены в другие регионы Европы, такие как Дуйсбург, Будапешт и др.

    «У нас налажено тесное взаимодействие с сотрудниками железных дорог, таможни и морскими перевозчиками, чтобы обеспечить бесперебойную работу железных дорог, КПП, морских перевозок и других звеньев, тем самым повысив эффективность движения грузовых поездов», – отметил Шао Боэр, гендиректор местной компании, занимающейся мультимодальными перевозками в международном сухопутном порту города Сиань.

    Фото: Xinhua


  •  




