Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 33, 2025
14.08.2025

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 33, 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.05.2025
    Финансовые результаты Совкомфлота, 1 квартал 2025
    Убыток по итогам первого квартала 2025 года составил 393 млн долларов.
    2025СовкомфлотФинансы
    0
    10.03.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2025
    Снижение ставок продолжается
    Только для подписчиков
    2025China Containerized Freight Indexконтейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    27.03.2025
    Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2025 в деталях
    Грузооборот снизился на 2,1%
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    17.04.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 16 неделя, 2025
    Ставки не меняются
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    16.01.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 3, 2025
    Ставки продолжают снижаться
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    09.04.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2025 снизился на 19,9%
    Импорт сократился на 41,4%
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.08.2025 Контейнерооборот портов Китая в первом полугодии 2025
    11.08.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025
    11.08.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2025
    08.08.2025 Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2025: минус 3,3%
    08.08.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    08.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 32 неделя 2025
    Госрегулирование Показать всё
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    11.08.2025 Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    07.08.2025 Ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль переходит к таможне
    07.08.2025 Увеличена экспортная квота на лом и отходы черных металлов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •