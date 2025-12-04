Первая партия пшеницы в контейнерах из Красноярского края во Вьетнам

Транспортная группа FESCO организовала отправку первой контейнерной партии пшеницы из Красноярского края во Вьетнам, сообщили SeaNews в группе. Ранее из региона экспортные перевозки зерна в контейнерах в эту страну не осуществлялись.

Партия составила 90 TEU общим весом более 2 тысяч тонн. Груз был отправлен в конце ноября со станции Базаиха (Красноярск) во Владивосток регулярным железнодорожным сервисом Группы.

Сейчас контейнеры с красноярской пшеницей уже находятся на территории Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO) и проходят необходимые процедуры перед погрузкой на судно Группы, которое доставит их во вьетнамский порт Хайфон в рамках морского сервиса FESCO Vietnam Direct Line (FVDL).

Планируемый срок всей интермодальной перевозки составит 21 день.

Фото: FESCO