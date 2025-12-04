Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первая партия пшеницы в контейнерах из Красноярского края во Вьетнам
04.12.2025

Первая партия пшеницы в контейнерах из Красноярского края во Вьетнам

    • Транспортная группа FESCO организовала отправку первой контейнерной партии пшеницы из Красноярского края во Вьетнам, сообщили SeaNews в группе. Ранее из региона экспортные перевозки зерна в контейнерах в эту страну не осуществлялись.

    Партия составила 90 TEU общим весом более 2 тысяч тонн. Груз был отправлен в конце ноября со станции Базаиха (Красноярск) во Владивосток регулярным железнодорожным сервисом Группы.

    Сейчас контейнеры с красноярской пшеницей уже находятся на территории Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO) и проходят необходимые процедуры перед погрузкой на судно Группы, которое доставит их во вьетнамский порт Хайфон в рамках морского сервиса FESCO Vietnam Direct Line (FVDL).

    Планируемый срок всей интермодальной перевозки составит 21 день.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.10.2025
    FESCO организовала экспортные перевозки с нового завода
    Фанера из Хабаровского края пойдет в Восточную Азию
    FESCO КонтейнеризацияЛесные грузымультимодальные перевозки
    0
    12.05.2025
    Уникальная перевозка бункера для сыпучих грузов
    Совместная операция FESCO и Находкинского МТП
    FESCO HeavyliftНаходкинский морской торговый портНегабарит
    0
    27.01.2025
    Первый рефконтейнер с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай
    Доставила FESCO
    FESCO ДальрефтрансНовороссийскОАЭ
    0
    23.09.2025
    Перевозки зерна по жд, август 2025
    В августе 2025 года по сети РЖД было отправлено 2,5 млн тонн зерна.
    2025ЗерноПогрузкаРЖД
    0
    09.04.2025
    Экспорт зерна и продуктов его переработки в КНР из Алтайского края растет
    Китай в первом квартале 2025 года нарастил импорт алтайской растительной продукции на 16%.
    АлтайЗерноКитайЭкспорт
    0
    15.01.2025
    Дизель-электроход FESCO отправился в новую экспедицию в Антарктиду
    Для обеспечения индийских научно-исследовательских станций
    FESCO Антарктиданаучно-исследовательская станцияэкспедиция
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.12.2025 Первая партия пшеницы в контейнерах из Красноярского края во Вьетнам
    04.12.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2025 снизился на 16,2%
    03.12.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2025 в деталях
    02.12.2025 Контейнерооборот лидеров, 10 месяцев 2025
    01.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2025
    01.12.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2025 снизился на 20%
    Госрегулирование Показать всё
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    01.12.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
    26.11.2025 Подписан трехсторонний меморандум о сквозных ставках на МТК «Север – Юг»
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •