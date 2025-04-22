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Первый контейнерный поезд проехал через новые регионы в Севастополь
22.04.2025

Первый контейнерный поезд проехал через новые регионы в Севастополь

    • В порт Севастополь прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети Железных дорог Новороссии. Состав проследовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику, сообщает пресс-служба Росжелдора.

    Поезд прошел порядка 3 тыс. км менее чем за 5 дней. Конечная точка маршрута – порт Севастополь, где контейнеры перегрузят на морские суда.

    Подготовка к запуску контейнерных перевозок по новым территориям началась ещё в феврале. За это время проделана масштабная работа совместно с ведущими операторами контейнерных перевозок и морским терминальным оператором.

    В настоящее время проводится работа по развитию транспортно-логистических маршрутов контейнерных перевозок со станций Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской и Северной железных дорог для вывоза экспортной продукции российских производителей в порты Севастополя и Крыма.

    «Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона», – отметил генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Михаил Гончаров.

    Запустить контейнерные железнодорожные перевозки в Крым по территории новых регионов удалось благодаря подключению ФГУП «Железные дороги Новороссии» к автоматизированным информационным системам железных дорог России и переходу на единый перевозочный документ.

    Фото: Росжелдор


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