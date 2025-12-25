Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый газовоз российской постройки
25.12.2025

Экспортные перевозки удобрений по жд, 11 месяцев 2025

    • Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 11 месяцев 2025 года выросли на 19,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 39,2 млн тонн.

    БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 32,5 млн тонн, на 17% больше, чем годом ранее. В том числе в направлении портов Северо-Запада было отправлено 28,7 млн тонн (+20,6%), Юга – 3,3 млн тонн (на уровне прошлого года).

    Через погранпереходы на экспорт было перевезено 6,7 млн тонн, на 34% больше, чем за 11 месяцев 2024 года.

    Всего в январе-ноябре 2025 года на сети железных дорог было погружено 64,4 млн тонн химических и минеральных удобрений – на 4,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

    Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (17,7 млн тонн, +3,4%), Мурманской области (14 млн тонн, +2,7%) и Вологодской области (5,5 млн тонн, +16,9%).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.10.2025
    Россия возобновляет экспорт пшеницы в Индонезию
    Первая партия отгружена в октябре через Новороссийск.
    ЗерноИндонезияПшеницаЭкспорт
    0
    11.09.2025
    Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2025: снижение углубляется
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-август 2025 года составили 5 млн 26 тыс. TEU
    2025Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    26.11.2025
    Первая отгрузка пшеницы из Красноярского края во Вьетнам
    Под контролем специалистов ЦОК АПК впервые отгружена пшеница во Вьетнам из Красноярского края.
    ВьетнамЗернопервая партияЭкспорт
    0
    22.08.2025
    Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    И некоторые позиции нефтепродуктов
    РЖДСкидкиТарифыЧерные металлы
    0
    14.11.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 10 месяцев 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 10 месяцев 2025 года выросли на 21,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    23.09.2025
    Перевозки зерна по жд, август 2025
    В августе 2025 года по сети РЖД было отправлено 2,5 млн тонн зерна.
    2025ЗерноПогрузкаРЖД
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.12.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    25.12.2025 ONE покупает долю в Даляне
    25.12.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2025 снизился на 11,8%
    24.12.2025 «ТрансКонтейнер» нарастил отправку поездов увеличенной длины
    24.12.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2025 в деталях
    23.12.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре вырос на 1,2%
    Госрегулирование Показать всё
    25.12.2025 1,36 миллиарда на строительство рыбопромыслового флота
    23.12.2025 Назначена начальник Крымской таможни
    23.12.2025 Утверждена Концепция научно-технологического развития транспортной системы
    23.12.2025 Электронная очередь на прохождение таможни в МАПП Забайкальск
    22.12.2025 Итоги совещания по развитию Трансарктического транспортного коридора
    22.12.2025 Квота на вывоз риса в 2026 году
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •