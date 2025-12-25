Экспортные перевозки удобрений по жд, 11 месяцев 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 11 месяцев 2025 года выросли на 19,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 39,2 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 32,5 млн тонн, на 17% больше, чем годом ранее. В том числе в направлении портов Северо-Запада было отправлено 28,7 млн тонн (+20,6%), Юга – 3,3 млн тонн (на уровне прошлого года).

Через погранпереходы на экспорт было перевезено 6,7 млн тонн, на 34% больше, чем за 11 месяцев 2024 года.

Всего в январе-ноябре 2025 года на сети железных дорог было погружено 64,4 млн тонн химических и минеральных удобрений – на 4,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (17,7 млн тонн, +3,4%), Мурманской области (14 млн тонн, +2,7%) и Вологодской области (5,5 млн тонн, +16,9%).

