Второй контейнеровоз на линии FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line

Транспортная группа FESCO добавила второй контейнеровоз на каботажную линию FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line (FSKL), соединяющую Санкт-Петербург и Калининградскую область.

Как сообщили SeaNews в группе. вместе с контейнеровозом «ФЕСКО Наварин» на маршруте теперь будет работать однотипное судно «ФЕСКО Новик» контейнеровместимостью 707 TEU с возможностью подключения до 150 рефконтейнеров. Оба судна представляют собой специализированные ячеистые контейнеровозы, позволяющие производить обработку в порту в кратчайшие сроки.

В первый рейс из Санкт-Петербурга в порт Балтийск «ФЕСКО Новик» отправился 9 ноября.

Постановка второго судна увеличит суммарную контейнерную вместимость линии и повысит частоту отправок до двух раз в неделю. Время в пути между Санкт-Петербургом и Калининградом, как и ранее, составляет два дня.

Напомним, FESCO запустила линию FSKL в феврале 2023 года, это первый каботажный сервис группы на Балтике.

Фото: FESCO