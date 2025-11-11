Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Второй контейнеровоз на линии FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line
11.11.2025

Второй контейнеровоз на линии FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line

    • Транспортная группа FESCO добавила второй контейнеровоз на каботажную линию FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line (FSKL), соединяющую Санкт-Петербург и Калининградскую область.

    Как сообщили SeaNews в группе. вместе с контейнеровозом «ФЕСКО Наварин» на маршруте теперь будет работать однотипное судно «ФЕСКО Новик» контейнеровместимостью 707 TEU с возможностью подключения до 150 рефконтейнеров. Оба судна представляют собой специализированные ячеистые контейнеровозы, позволяющие производить обработку в порту в кратчайшие сроки.

    В первый рейс из Санкт-Петербурга в порт Балтийск «ФЕСКО Новик» отправился 9 ноября.

    Постановка второго судна увеличит суммарную контейнерную вместимость линии и повысит частоту отправок до двух раз в неделю. Время в пути между Санкт-Петербургом и Калининградом, как и ранее, составляет два дня.

    Напомним, FESCO запустила линию FSKL в феврале 2023 года, это первый каботажный сервис группы на Балтике.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.03.2025
    Регулярный поезд из Китая на Москву
    FESCO запустила регулярный контейнерный поезд из китайского города Уху в Москву.
    FESCO КитайКонтейнерный поездМосква
    0
    18.08.2025
    Первая партия замороженных продуктов питания из Новороссийска в Оман
    Доставлена группой FESCO
    FESCO ДальрефтрансОманРефгрузы
    0
    13.05.2025
    FESCO выполнила первый прямой судозаход в Хошимин
    На линии между Китаем, Индией и Санкт-Петербургом
    FESCO ВьетнамСудозаход
    0
    19.02.2025
    FESCO добавляет судозаход в Кванъян
    На сервисе FESCO Korea Soviet Direct Line
    FESCO Ротация портовСудозаходЮжная Корея
    0
    16.01.2025
    Новый регулярный паромный сервис Петербург – Калининград
    Выполнять регулярные рейсы между строящимся терминалом в Пионерском и терминалом «Морской фасад» в Санкт-Петербурге будет грузопассажирский паром «Антей».
    КалининградпаромПионерскийСанкт-Петербург
    0
    15.01.2025
    Дизель-электроход FESCO отправился в новую экспедицию в Антарктиду
    Для обеспечения индийских научно-исследовательских станций
    FESCO Антарктиданаучно-исследовательская станцияэкспедиция
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.11.2025 Запущен грузовой экспресс из Китая в Москву
    12.11.2025 Все порты Финляндии, 8 месяцев 2025
    12.11.2025 Первый экспортный поезд с флекситанками с ТЛЦ «Южный Порт»
    11.11.2025 Второй контейнеровоз на линии FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line
    11.11.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    10.11.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2025
    Госрегулирование Показать всё
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •