ONE покупает долю в терминалах

Ocean Network Express (ONE) приобрел долю в контейнерном терминале Dongwon Global Terminal Busan (DGT) – первом полностью автоматизированном контейнерном терминале в Южной Корее.

Продавцом выступила Dongwon Group. Цена сделки, как и размер доли не раскрывается. Доля «непрямая, но имеет важное значение», – подчеркнули в ONE, охарактеризовав покупку как «стратегическую инвестицию».

Пропускная способность DGT после завершения последнего этапа развития терминала составит более 4,5 млн TEU в год. Терминал располагает пятью причалами для обработки океанских судов суммарной длиной 1,75 тыс. м и причалом для фидерных контейнеровозов длиной 685 м.

Также ONE заключил соглашение о приобретении 30% в Hutchison Laemchabang Terminal Limited (HLT), являющемся оператором терминалов D, C1, C2 и A3в порту Леам-Чабанг в Таиланде.

HLT является частью Восточного экономического коридора и стратегической точкой входа на рынки Юго-Восточной Азии, отметили в ONE.

Сделка подлежит стандартной процедуре одобрения соответствующими регулирующими органами.

