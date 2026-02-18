Персонал ZIM вышел на забастовку

Персонал ZIM Integrated Shipping Services объявил забастовку после того, как стало известно о сделке по приобретении израильской линии немецкой Hapag-Lloyd.

Как сообщает Splash24/7, в воскресенье в штаб-квартире ZIM в Хайфе предупредительную забастовку начали порядка 800 членов профсоюза из примерно 1 тыс. сотрудников линии.

Во вторник к ним присоединились остальные, забастовка перешла в полномасштабную фазу, парализовав все производственные процессы.

Представители профсоюза заявили, что погрузка и выгрузка судов, в том числе специализированных, занятых на транспортировке сельхозгрузов, будет приостановлена.

Прерваны операции с рядом судов в портах Ашдод и Хайфа.

«Мы остановили несколько судов в портах Ашдод и Хайфа и не позволим компании работать с этими судами до тех пор, пока с нами не поговорят и мы не убедимся, что они учитывают интересы сотрудников», – цитирует Reuters профсоюзного лидера Зиву Лайнер Школьник. По ее словам, суда, уже находящиеся у причалов, выгружаться не будут.

Сотрудники опасаются, что поглощение приведет к сокращению большого числа персонала. По словам председателя профсоюза Орена Каспи, сотрудникам сообщили, что новой компании («Новом ZIM»), которая перейдет к FIMI Opportunity Fund, останется всего около 120 человек, что означает, что почти 900 останется без работы.

В Hapag-Lloyd в свою очередь утверждают, что весь управленческий персонал и сотрудники головного офиса ZIM сохранят свои места после закрытия сделки, и соответствующие переговоры будут вестись с представителями трудового коллектива.

