Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ZIM продают
18.02.2026

Персонал ZIM вышел на забастовку

    • Персонал ZIM Integrated Shipping Services объявил забастовку после того, как стало известно о сделке по приобретении израильской линии немецкой Hapag-Lloyd.

    Как сообщает Splash24/7, в воскресенье в штаб-квартире ZIM в Хайфе предупредительную забастовку начали порядка 800 членов профсоюза из примерно 1 тыс. сотрудников линии.

    Во вторник к ним присоединились остальные, забастовка перешла в полномасштабную фазу, парализовав все производственные процессы.

    Представители профсоюза заявили, что погрузка и выгрузка судов, в том числе специализированных, занятых на транспортировке сельхозгрузов, будет приостановлена.

    Прерваны операции с рядом судов в портах Ашдод и Хайфа.

    «Мы остановили несколько судов в портах Ашдод и Хайфа и не позволим компании работать с этими судами до тех пор, пока с нами не поговорят и мы не убедимся, что они учитывают интересы сотрудников», – цитирует Reuters профсоюзного лидера Зиву Лайнер Школьник. По ее словам, суда, уже находящиеся у причалов, выгружаться не будут.

    Сотрудники опасаются, что поглощение приведет к сокращению большого числа персонала. По словам председателя профсоюза Орена Каспи, сотрудникам сообщили, что новой компании («Новом ZIM»), которая перейдет к FIMI Opportunity Fund, останется всего около 120 человек, что означает, что почти 900 останется без работы.

    В Hapag-Lloyd в свою очередь утверждают, что весь управленческий персонал и сотрудники головного офиса ZIM сохранят свои места после закрытия сделки, и соответствующие переговоры будут вестись с представителями трудового коллектива.

    Фото: Shipspotting / Edson de Lima Luka


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.02.2026
    ZIM продают
    Hapag-Lloyd покупает
    Hapag-LloydM&AZimСлияния и поглощения
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.02.2026 Персонал ZIM вышел на забастовку
    18.02.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, февраль 2026
    18.02.2026 Контейнерооборот портов Китая в 2025
    18.02.2026 Контейнерооборот российских портов в январе 2026 в деталях
    17.02.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    17.02.2026 НХТК организует тестовую отправку контейнерного поезда из 142 условных вагонов
    Госрегулирование Показать всё
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •