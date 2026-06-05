MSC покупает актив на Украине

Mediterranean Shipping Co (MSC) приобрела 51% в украинском контейнерном терминале «Трансинвестсервис» (ТИС) в порту Южный (Пивденний), сообщают западные источники со ссылкой на Alphaliner.

Alphaliner утверждает, что сделка уже согласована, но не подтверждена. Стоимость сделки не разглашается.

До этого 51% в ТИСе принадлежала DP World, 49% составляла доля «Трансинвестсервиса». В Alphaliner предполагают, что в этом году DP World по-тихому вышел из ТИСа, продав свои 51% и сопутствующий буксирный бизнес обратно «Трансинвестсервису». Если это соответствует действительности, MSC покупал долю в терминале непосредственно у «Трансинвестсервиса», а не у DP World.

Длина причальной стенки ТИС составляет 560 м с глубиной у причалов 14,7 м, годовая пропускная способность – 600 тыс. TEU, вместимость контейнерной площадки – 10,4 тыс. TEU единовременного хранения, число рефрозеток – 712.

По данным Alphaliner, для обработки контейнеровозов используется один причал длиной порядка 250 м, остальные принимают сухогрузы.

Фото: Shipspotting