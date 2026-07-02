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CMA CGM покупает дочку FedEx
02.07.2026

CMA CGM покупает дочку FedEx

    • CMA CGM Group достигла соглашения о приобретении FedEx Supply Chain, дочерней структуры FedEx Corp. Как сообщили SeaNews в CMA CGM, стоимость предприятия с учетом долговой нагрузки составляет 1,4 млрд долларов.

    Закрытие сделки ожидается в течение 2026 года после всех обязательных согласований.

    Активы и почти 10 тыс. человек персонала FedEx Supply Chain будут интегрированы в структуру CEVA Logistics, которую CMA CGM приобрела в 2019 году. В результате объем операций CEVA Logistics в сегменте контрактной логистики в Северной Америке увеличится почти втрое, что сделает компанию лидером на рынке контрактной логистики региона.

    Объединенная компания будет располагать порядка 150 складами, а ее численный состав будет включать 20 тыс. сотрудников в более чем 240 офисах и отделениях.

    Chief Executive Officer CEVA Logistics с 1 июля 2026 года назначен Патрик Мёбель, до этого возглавлявший FedEx Logistics в должности президента. Матье Фридберг, ранее занимавший должность CEO CEVA Logistics, назначен исполнительным вице-президентом CMA CGM Group по трансформации.

    Фото: FreightWaves


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