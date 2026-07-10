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Мегаконтейнеровоз CMA CGM впервые забункеровался биотопливом в Роттердаме
10.07.2026

Мегаконтейнеровоз CMA CGM впервые забункеровался биотопливом в Роттердаме

    • «CMA CGM Notre Dame», завершил свою первую бункеровку био-СПГ в порту Роттердам, сообщили SeaNews в головном офисе группы.

    Операция выполнена 9 июля СПГ-бункеровщиком TotalEnergies. На судно было поставлено 11 125 куб. м биометана, изготовленного в Европе из сельскохозяйственных и органических отходов.

    Как отмечают в компании, это одна из самых крупных операций по бункеровке био-СПГ в мире – и самая крупная поставка биотоплива на судно CMA CGM (тут следует напомнить, что и сам 24-тысячник – самый большой в мире контейнеровоз на СПГ).

    Био-СПГ (сжиженный биометан) позволяет по меньшей мере на 67% снизить выбросы парниковых газов по сравнению с конвенциональным бункерным топливом.

    CMA CGM рассчитывает выйти на нулевой уровень выбросов углекислого газа к 2050 году.

    Фото: CMA CGM


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