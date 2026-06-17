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DP World рассматривает возможность использования атомной энергии в Констанце
17.06.2026

Клайпеда внедряет водородную энергетику

    • Пока DP World присматривается к атомной энергетике с целью использования ее в порту Констанца, в Клайпеде внедряет водородную энергию. Альтернативное топливо будет доступно как для легковых автомобилей и автобусов, так и для судов.

    По информации порта, производство и продажи «зеленого» водорода должно начаться в Клайпеде с середины этого года. Как утверждают в Клайпеде, это первый подобный проект, реализованный в балтийских портах.

    При выходе на полную мощность, объем производства составит порядка 127 тонн в год. Предусмотрена одна заправочная станция для автотранспорта и одна установка для поставки водорода на водный транспорт. Давление, под которым будет подаваться водород для разных видов транспорта, будет различаться – 350 бар для судов и 700 бар – для автотранспорта. Легковой автомобиль можно будет заправить примерно за 5 мину, автобус – за 20 минут.

    Проект реализуется при финансовом участии Евросоюза в объеме 2,5 млн евро, в том числе на создание производства водорода по линии ЕС выделяется 4,8 млн евро, на строительство заправочных установок – 900 тыс. евро. Общая стоимость проекта оценивается в сумму порядка 12 млн евро.

    Фото: Порт Клайпеда


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