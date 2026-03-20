Аммиачный бункеровщик для Сингапура
20.03.2026

    • cSumitomo Corporation, Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) и NYK Bulkship (Asia) Pte. Ltd. (NYK Line) подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на разработку проекта бункеровщика для поставки на суда аммиака.

    Помимо собственно технических деталей и характеристик стороны намерены проработать требования к безопасности и эксплуатации и структуру собственности будущего судна.

    Как сообщили SeaNews в “K” Line, задействовать бункеровщик предполагается в Сингапуре в рамках развития этого порта как глобального хаба бункеровки аммиаком.

    Фото: Shipspotting / Pak Agen


