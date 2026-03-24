Вагоны метро на борту автомобилевоза
24.03.2026

    • Вагоны метро на борту автомобилевоза“K” Line поделилась фото отгрузки вагонов метро из Японии в Египет – и некоторой информацией о проекте.

    Подвижной состав для первой очереди четвертой линии Каирского метрополитена построен Mitsubishi Corporation и The Kinki Sharyo по заказу министерства транспорта Египта.

    Первая партия, состоящая из 8 вагонов, была погружена на автомобилевоз «Iguazu Highway», который покинул порт Кобе 12 марта. Порт назначения – Александрия.

    Погрузка осуществлялась в день отправления под наблюдением представители компаний, задействованных в проекте.

    Фото: “K” Line


