Вагоны метро на борту автомобилевоза

“K” Line поделилась фото отгрузки вагонов метро из Японии в Египет – и некоторой информацией о проекте.

Подвижной состав для первой очереди четвертой линии Каирского метрополитена построен Mitsubishi Corporation и The Kinki Sharyo по заказу министерства транспорта Египта.

Первая партия, состоящая из 8 вагонов, была погружена на автомобилевоз «Iguazu Highway», который покинул порт Кобе 12 марта. Порт назначения – Александрия.

Погрузка осуществлялась в день отправления под наблюдением представители компаний, задействованных в проекте.

Фото: “K” Line