09.04.2026

«Акрон» покупает подвижной состав

    • ПАО «Акрон» в Великом Новгороде закупило 53 вагона-хоппера Рузаевского завода химического машиностроения для перевозки минеральных удобрений, сообщили SeaNews в компании. Новые усовершенствованные модели используются под погрузку насыпных грузов.

    Новый подвижной состав обладает улучшенными технико-экономическими показателями. Благодаря инновационной тележке с нагрузкой 25 тонн на ось хоппер имеет повышенную грузоподъемность — 77 тонн, что позволяет при тех же транспортных расходах нарастить объемы перевозки сырья и готовой продукции по железной дороге. 

    Дополнительным преимуществом минераловозов является более низкая стоимость обслуживания, которая по сравнению с моделями предыдущего поколения достигается за счет увеличенного межремонтного пробега — до 6 лет или через 500 тыс. км. Срок службы вагона составляет не менее 32 лет.

    Группа «Акрон» использует более 2 000 собственных и 2 500 арендованных вагонов. Компания обеспечивает потребности предприятий Группы в железнодорожных перевозках сырья и готовой продукции в портовые терминалы и потребителям на территории России и стран СНГ. В 2025 году Группа «Акрон» перевезла по железной дороге 9,3 млн тонн сырья и готовой продукции.

    Фото: «Акрон»


    0


