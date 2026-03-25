Первое в Японии автономное ро-ро судно прошло плановые испытания и получило соответствующий сертификат от классификационного общества Nippon Kaiji Kyokai (ClasssNK), после чего подтвердило статус в ходе инспекционной проверки министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Как сообщили SeaNews в “K” Line, которая участвует в проекте по созданию полностью автоматизированных судов совместно с Kawasaki Kinkai Kisen, Japan Radio и YDK Technologies Co, судно «Hokuren Maru No.2» работает на внутренних перевозках между портами Кусиро на острове Хоккайдо и Хитачи в префектуре Ибараки (остров Хонсю).

Оператором «Hokuren Maru No.2» является Kawasaki Kinkai Kisen, дочерняя компания “K” Line, специализирующая на внутренних и каботажных перевозках. Основной грузопоток – сельскохозяйственная продукция, в основном молоко.

Длина судна составляет 173 м, ширина – 27 м, осадка – 6,7 м, дедвейт – 6,9 тыс. тонн. брутто-тоннаж – 11,4 тыс. тонн. Кстати, не новье – 2013 года постройки.

«Hokuren Maru No.2» – одно из четырех судов, на которых в Японии обкатывают безэкипажные технологии. Как поясняют в “K” Line, таким образом участники проекта пытаются решить стоящие перед отраслью проблемы, в том числе бороться с дефицитом плавсостава и снизить риск происшествий, возникающих вследствие ошибок экипажа.

С этой целью ведется разработка интегрированной системы поддержки вахтенного офицера при маневрировании Advanced Maneuvering Assistant System (AMASYS).

Фото: “K” Line