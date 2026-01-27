Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Япония в январе-мае 2022
27.01.2026

Товарооборот Россия – Япония в январе-ноябре 2025 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 4 неделя, 2026
    Ставки повысились.
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    13.01.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-октябрь 2025
    Польша увеличила поставки из России больше чем на треть.
    Только для подписчиков
    2025Евросоюзморской экспортУдобрения
    0
    14.01.2026
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-ноябре 2025 года
    Снизился на 4,1%
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляТоварооборотЮжная Корея
    0
    19.01.2026
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по декабрь 2025 года в различных аналитических разрезах.
    2025ПОРТСТАТ
    0
    15.01.2026
    Российский экспорт и импорт, 11 месяцев 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам января-ноября 2025 года составил 622,7 млрд долларов.
    ИмпортСтатистика таможниТоварооборотЭкспорт
    0
    12.01.2026
    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 10 месяцев 2025
    Поставки из РФ в ЕС в денежном выражении незначительно снизились.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзМорские перевозкиРоссия
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,3%
    26.01.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2026
    23.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    23.01.2026 Новая техника на терминалах Глобал Портс в Петербурге
    23.01.2026 400-е собственное судно
    22.01.2026 Силовой плинтус для крепления грузов в контейнерах
    Госрегулирование Показать всё
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •