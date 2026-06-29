Требования по использованию токсичного груза в качестве топлива

1 июля 2026 года вступают в силу поправки к главе 16 «Использование груза в качестве топлива» Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (Кодекс МКГ), сообщается на сайте Российского морского регистра судоходства. Поправки были приняты в декабре 2024 года резолюцией MSC.566(109).

В соответствии с новыми требованиями на новых и существующих судах типа 2G/2PG (газовозы, предназначенные для перевозки токсичных грузов, которые указаны в главе 19 Кодекса МКГ, например, аммиака, бутана, этилена и пр.) допускается с разрешения Администрации использование груза в качестве топлива при условии обеспечения такого же уровня безопасности, какой предусмотрен для природного газа (метана) в рамках требований Кодекса МКГ.

Как поясняют в Российском морском регистре, задача новых требований – создание возможности использования определенных видов груза в качестве топлива, в частности груза аммиака.

Стоит отметить, что с целью содействия в продвижении аммиака как одного из альтернативных видов топлива в мае 2026 года на 111-й сессии Комитета по безопасности на море IMO были утверждены несколько профильных рекомендаций:

Временное руководство в отношении безопасности судов, использующих аммиак в качестве топлива;

Временные рекомендации по использованию груза аммиака в качестве топлива;

Временное руководство по подготовке моряков на судах, использующих аммиак в качестве топлива.

Фото: Færder Tankers