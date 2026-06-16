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DP World рассматривает возможность использования атомной энергии в Констанце
16.06.2026

DP World рассматривает возможность использования атомной энергии в Констанце

    • DP World изучает возможности задействования малого модульного реактора для энергообеспечения в порту Констанца. По информации компании, соглашение о разработке технико-экономического обоснования проекта заключено с французским Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives – CEA) (название звучит как орган власти, но на самом деле это ведущий НИИ в своей области) и аналитическим центром TerraWater Institute, специализирующемся на разработке концепций перехода на безуглеродную и экологически чистую энергетику.

    Как отмечают в DP World, энергопотребление портов растет: электрическое оборудование, береговые источники энергии для судов, ИИ-датацентры, промышленные проекты – все это повышает спрос на надежную безуглеродную энергию. И такую энергию могут обеспечить ядерные установки, в том числе малые модульные реакторы.

    Задача, которую предстоит решить в рамках проекта, – смоделировать прогнозируемый спрос на энергопотребление в порту Констанца на период с 2030 по 2050 год и оценить стратегическую и экономическую целесообразность использования для удовлетворения этого спроса ядерных технологий.

    Фото: DP World


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