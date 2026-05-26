CMA CGM увеличил объем перевозок

CMA CGM опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2026 года.

Как сообщили SeaNews в головном офисе группы, выручка по группе осталась практически на уровне прошлого года, сократившись незначительно на 0,2% до 13,23 млрд долларов. Показатель EBITDA снизился на 31,6% до 2,11 млрд долларов. Чистый убыток составил 250 млн долларов против чистой прибыли 1,12 млрд годом ранее.

В сегменте морских перевозок выручка сократилась на 8,5% до 8,02 млрд долларов, EBITDA – на 41,3% до 1,49 млрд, объем перевозок при этом увеличился на 1,5% до 5,93 млн TEU. Как поясняют в компании, снижение финансовых показателей связано с более низкими фрахтовыми ставками, чем год назад.

В логистическом сегменте выручка увеличилась на 6,6% до 4,56 млрд долларов, показатель EBITDA снизился на 28,3% до 330 млн, что в CMA CGM связывают с ухудшением конъюнктуры рынка, а также сложной ситуацией в автопроме.

Прочие сегменты бизнеса принесли CMA CGM 1,3 млрд долларов выручки (+59,1% к первому кварталу прошлого года) и 294 млн долларов EBITDA (+90%), что отражает повышение рентабельности в терминальном бизнесе и авиаперевозках, а также финансовый эффект от недавней консолидации приобретенных активов.

