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Оборот мировых контейнерных линий, 10 месяцев 2025
03.06.2026

Дисбаланс грузопотоков в контейнерных перевозках усиливается

    • Дисбаланс между порожними и гружеными контейнерами усугубляется. Каждый третий контейнер, который сейчас перевозится, – порожний. До пандемии порожним перевозился только каждый четвертый контейнер. Такие данные приводит Splash24/7 со ссылкой на Sea-Intelligence.

    В TEU-милях, 30% всех глобальных контейнерных перевозок сегодня представляет собой эвакуацию порожняка против 24% в допандемийный период. С первого квартала 2019 года объем перевозок порожних контейнеров вырос на 65%. А вот объем перевозок груженых увеличился за это же время только на 17%. Совокупный спрос на перевозки, опять-таки, в TEU-милях, прибавил 40%.

    По подсчетам аналитиков Sea-Intelligence, сейчас линии, с точки зрения расстояний, перевозят вдвое больше порожняка, чем до пандемии. Там, где существует дисбаланс между входящими и исходящими грузопотоками, перевозчики вынуждены вывозить порожняк, если его не хватает – или, наоборот, если он необходим под загрузку экспорта. Это требует и дополнительных расходов, и дополнительных провозных мощностей.

    Этот тренд не может не сказываться на фрахтовых ставках. В конечном счете оплачивать дополнительные расходы приходится грузовладельцам.

    Фото: Shipspotting / Edson de Lima Lucas


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