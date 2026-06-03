Дисбаланс грузопотоков в контейнерных перевозках усиливается

Дисбаланс между порожними и гружеными контейнерами усугубляется. Каждый третий контейнер, который сейчас перевозится, – порожний. До пандемии порожним перевозился только каждый четвертый контейнер. Такие данные приводит Splash24/7 со ссылкой на Sea-Intelligence.

В TEU-милях, 30% всех глобальных контейнерных перевозок сегодня представляет собой эвакуацию порожняка против 24% в допандемийный период. С первого квартала 2019 года объем перевозок порожних контейнеров вырос на 65%. А вот объем перевозок груженых увеличился за это же время только на 17%. Совокупный спрос на перевозки, опять-таки, в TEU-милях, прибавил 40%.

По подсчетам аналитиков Sea-Intelligence, сейчас линии, с точки зрения расстояний, перевозят вдвое больше порожняка, чем до пандемии. Там, где существует дисбаланс между входящими и исходящими грузопотоками, перевозчики вынуждены вывозить порожняк, если его не хватает – или, наоборот, если он необходим под загрузку экспорта. Это требует и дополнительных расходов, и дополнительных провозных мощностей.

Этот тренд не может не сказываться на фрахтовых ставках. В конечном счете оплачивать дополнительные расходы приходится грузовладельцам.

Фото: Shipspotting / Edson de Lima Lucas