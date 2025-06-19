Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Северную верфь модернизируют за 300 млрд руб
19.06.2025

Северную верфь модернизируют за 300 млрд руб

    • Объединенная судостроительная корпорация и правительство Санкт-Петербурга на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках масштабного инвестиционного проекта по модернизации судостроительного завода ОСК Северная верфь. Подписи под документом поставили председатель совета директоров ОСК Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

    В соответствии с соглашением ОСК планирует строительство новых производственных мощностей, комплексную модернизацию и внедрение современных технологий на предприятии, что позволит значительно повысить объемы выпуска судов и укрепить позиции Санкт-Петербурга как ключевого центра судостроения России. Общий объем инвестиций Группы ОСК в проект составит не менее 300 млрд рублей. Городское правительство, в свою очередь, обеспечит необходимые условия для реализации проекта, включая административное сопровождение и информационно-консультационную поддержку.

    По итогам модернизации судостроительного завода кратно увеличится обработка металла в 15 раз ‒ до 90 тыс. тонн металла в год, что позволит строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год. Предприятие сможет строить суда размерением до 350 на 60 м: танкеры типа Aframax, газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы, универсальные сухогрузы, спасательные, научно-исследовательские суда, рыболовный и вспомогательный флот.

    В рамках модернизации планируется внедрение крупноблочной сборки судов, автоматизированных линий резки и сварки, современных дробеструйно-окрасочных камер и строительство крытых стапельных позиций. Это позволит сократить цикл строительства и повысить техническую готовность судов до 90% еще на этапе стапеля. Реализация проекта также позволит создать до 4 тыс. рабочих мест.

    Фото: ОСК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2025
    Контейнеровоз, направлявшийся с грузом в Россию, подозревали в перевозке наркотиков
    Обыск результатов не дал
    БананыЗадержаниеИспанияконтейнеровоз
    0
    07.04.2025
    Атомный ледокол «Якутия» отправился в Мурманск
    «Якутия» стала четвертым по счету судном, построенным на «Балтийском заводе» по проекту 22220.
    Балтийский заводЛедоколОСКСудостроение
    0
    22.04.2025
    ОСК приступила к строительству дноуглубительного судна
    Пятый земснаряд по заказу ГТЛК
    АСПОземснарядОСКСудостроение
    0
    23.04.2025
    Выведен из цеха последний блок дока-понтона «Амурец»
    Специалисты Амурского судостроительного завода ОСК осуществили вывод из цеха восьмого, заключительного блока строящегося спускового дока-понтона «Амурец» проекта 65911.
    Амурский судостроительный заводДокОСКСудостроение
    0
    25.03.2025
    Новый мультимодальный сервис из Калининграда в Петербург
    Организовали в РЖД
    Железнодорожно-паромное сообщениеКалининградская железная дорогаМультимодальный сервисСанкт-Петербург
    0
    11.04.2025
    Утверждена программа модернизации «Красное Сормово»
    ОСК инвестирует 7,5 млрд рублей в первый этап модернизации завода «Красное Сормово».
    Красное СормовоМодернизацияОСКСудостроение
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.06.2025 NewNew Shipping поставит на Балтику суда вместимостью до 4 тыс. TEU
    19.06.2025 «РЖД Бизнес Актив» организовал тестовую перевозку по маршруту БРИКС
    19.06.2025 Safetrans Line намерен сократить транзитное время из Санкт-Петербурга в Китай
    19.06.2025 NewNew Shipping планирует заходы в Певек и Мурманск
    19.06.2025 Контейнерооборот российских портов в мае 2025 увеличился на 1,3%
    18.06.2025 Первый контейнеровоз новой серии Maersk на метаноле получил имя
    Госрегулирование Показать всё
    17.06.2025 Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках
    17.06.2025 Единый стандарт размещения контейнеров морского типа для Подмосковья
    16.06.2025 Новые назначения в ФТС
    16.06.2025 Россия переходит на электронный документооборот на транспорте
    10.06.2025 Назначения в ФТС
    06.06.2025 Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •