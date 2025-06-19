Северную верфь модернизируют за 300 млрд руб

Объединенная судостроительная корпорация и правительство Санкт-Петербурга на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках масштабного инвестиционного проекта по модернизации судостроительного завода ОСК Северная верфь. Подписи под документом поставили председатель совета директоров ОСК Андрей Костин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В соответствии с соглашением ОСК планирует строительство новых производственных мощностей, комплексную модернизацию и внедрение современных технологий на предприятии, что позволит значительно повысить объемы выпуска судов и укрепить позиции Санкт-Петербурга как ключевого центра судостроения России. Общий объем инвестиций Группы ОСК в проект составит не менее 300 млрд рублей. Городское правительство, в свою очередь, обеспечит необходимые условия для реализации проекта, включая административное сопровождение и информационно-консультационную поддержку.

По итогам модернизации судостроительного завода кратно увеличится обработка металла в 15 раз ‒ до 90 тыс. тонн металла в год, что позволит строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год. Предприятие сможет строить суда размерением до 350 на 60 м: танкеры типа Aframax, газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы, универсальные сухогрузы, спасательные, научно-исследовательские суда, рыболовный и вспомогательный флот.

В рамках модернизации планируется внедрение крупноблочной сборки судов, автоматизированных линий резки и сварки, современных дробеструйно-окрасочных камер и строительство крытых стапельных позиций. Это позволит сократить цикл строительства и повысить техническую готовность судов до 90% еще на этапе стапеля. Реализация проекта также позволит создать до 4 тыс. рабочих мест.

Фото: ОСК