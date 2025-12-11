Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый логистический комплекс построят во Владивостоке
11.12.2025

Ставки аренды складов приблизятся к трехлетнему минимуму

    • В 2026 году средняя стоимость аренды складов класса А в Санкт-Петербурге и Ленобласти сократится с 10 до 9,5 тыс. рублей за кв. м (без учета НДС и операционных расходов). Таким прогнозом поделились с SeaNews в Bright Rich | CORFAC International. Ожидаемый уровень на 5% ниже, чем текущие ставки в качественных объектах. Последний раз более низкая стоимость аренды была зафиксирована в начале 2024 года.

    Ставки аренды складов приблизятся к трехлетнему минимуму

    Подобная динамика ставок связана с увеличением доли вакантных площадей на фоне снижения деловой активности и выходом на рынок новых спекулятивных объектов, поясняют в компании. К началу 2026 года валовый объем свободного предложения в Санкт-Петербурге и Ленобласти с учетом скрытой вакансии может достичь 12% или 696,4 тыс. кв. м. Этот показатель станет рекордным за последние 6 лет.

    В структуре предложения 208,8 тыс. кв. м будет приходиться на новое спекулятивное строительство, 196 тыс. кв. м — на высвобождающиеся площади. Еще 171 тыс. кв. м. составит прямая вакансия, а 120,6 тыс. кв. м — субаренда.

    Ставки аренды складов приблизятся к трехлетнему минимуму

    «Вакансия выше 10% — психологический порог, за которым рынок можно считать профицитным. Комфортный уровень, при котором сохраняется баланс интересов арендаторов и собственников, находится в диапазоне 5–6%. Сегодня перед владельцами складских объектов стоит выбор: ждать арендатора по более высокой ставке или снижать первоначальные ожидания, чтобы ускорить заполнение площадей. На практике многие выбирают второй сценарий, корректируют ставки, но строго в рамках финансовой модели, не выходя за пределы ее устойчивости», — отмечает сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

    Наиболее сильное снижение ставок, как ожидается, произойдет в складских комплексах на юге Санкт-Петербурга, где сосредоточена основная часть свободных площадей. При этом на востоке и севере предложение останется ограниченным, поэтому существенного изменения стоимости аренды не произойдет.

    Инфографика: Bright Rich | CORFAC International


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.05.2025
    Зачем нужно соединить иранский порт Бендер-Аббас и оманский Хасаб
    Железнодорожным паромным сервисом
    ИранМТК "Север-Юг"мультимодальный хабОман
    0
    29.10.2025
    Новый такелажный склад на ПЛП
    Новый объект позволит удовлетворить потребность ПЛП в складских площадях для хранения и учёта вспомогательных грузоподъемных приспособлений и запчастей.
    Глобал ПортсПетролеспортСклад
    0
    24.07.2025
    Новое судно на линии Санкт-Петербург – Калининград
    Логистическая компания «Пеленг» вывела третье судно на линию между Санкт-Петербургом и Калининградом.
    КалининградЛинейное судоходствоПеленгСанкт-Петербург
    0
    20.01.2025
    Морской терминал в Пионерском принял первый паром из Санкт-Петербурга
    Рейсы станут еженедельными
    грузопассажирский паромморская линия Усть-Луга - КалининградПионерскийСанкт-Петербург
    0
    25.03.2025
    Завершается строительство одного из крупнейших в мире складов минеральных удобрений
    Готовность проекта – 85%
    ОТЭКОСкладТаманьУдобрения
    0
    11.11.2025
    Второй контейнеровоз на линии FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line
    Частота отправок увеличена до двух раз в неделю.
    FESCO каботажная линияКалининградСанкт-Петербург
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.12.2025 Грузовые поезда Китай – Европа из Сианя за первые 10 месяцев 2025 года
    10.12.2025 Сервис в иранский сухой порт Априн выходит на регулярную основу
    10.12.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 10 месяцев 2025
    09.12.2025 Железнодорожные контейнеры, 11 месяцев 2025: экспорт растет
    08.12.2025 Все порты Финляндии, 10 месяцев 2025
    08.12.2025 О встрече руководителей РЖД и DP World
    Госрегулирование Показать всё
    11.12.2025 Транспортный поток в МАПП Кани-Курган растет
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •