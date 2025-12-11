Ставки аренды складов приблизятся к трехлетнему минимуму

В 2026 году средняя стоимость аренды складов класса А в Санкт-Петербурге и Ленобласти сократится с 10 до 9,5 тыс. рублей за кв. м (без учета НДС и операционных расходов). Таким прогнозом поделились с SeaNews в Bright Rich | CORFAC International. Ожидаемый уровень на 5% ниже, чем текущие ставки в качественных объектах. Последний раз более низкая стоимость аренды была зафиксирована в начале 2024 года.

Подобная динамика ставок связана с увеличением доли вакантных площадей на фоне снижения деловой активности и выходом на рынок новых спекулятивных объектов, поясняют в компании. К началу 2026 года валовый объем свободного предложения в Санкт-Петербурге и Ленобласти с учетом скрытой вакансии может достичь 12% или 696,4 тыс. кв. м. Этот показатель станет рекордным за последние 6 лет.

В структуре предложения 208,8 тыс. кв. м будет приходиться на новое спекулятивное строительство, 196 тыс. кв. м — на высвобождающиеся площади. Еще 171 тыс. кв. м. составит прямая вакансия, а 120,6 тыс. кв. м — субаренда.

«Вакансия выше 10% — психологический порог, за которым рынок можно считать профицитным. Комфортный уровень, при котором сохраняется баланс интересов арендаторов и собственников, находится в диапазоне 5–6%. Сегодня перед владельцами складских объектов стоит выбор: ждать арендатора по более высокой ставке или снижать первоначальные ожидания, чтобы ускорить заполнение площадей. На практике многие выбирают второй сценарий, корректируют ставки, но строго в рамках финансовой модели, не выходя за пределы ее устойчивости», — отмечает сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

Наиболее сильное снижение ставок, как ожидается, произойдет в складских комплексах на юге Санкт-Петербурга, где сосредоточена основная часть свободных площадей. При этом на востоке и севере предложение останется ограниченным, поэтому существенного изменения стоимости аренды не произойдет.

Инфографика: Bright Rich | CORFAC International